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НАТО ответило на возражения России по отправке Украине снарядов с ураном

Столтенберг о поставках на Украину снарядов с ураном: НАТО следует международному праву
Великобритания пообещала передать ВСУ снаряды с обедненным ураном, которые эффективнее поражают современные танки. Россия резко раскритиковала решение, но в НАТО и Лондоне претензии отвергли
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил возражения России по поводу заявления Великобритании об отправке на Украину артиллерийских снарядов с обедненным ураном.

«Союзники по НАТО следуют международным правилам и международному праву во всем, что они делают для поддержки Украины», — сказал Столтенберг AFP, отвечая на вопрос о планах Лондона.

Он отметил, что гораздо опаснее боевые действия, которые
«уносят тысячи жизней».

На этой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву артиллерийские снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана.

После реакции России в британском Минобороны назвали критику Москвы «намеренным распространении дезинформации». Ведомство объяснило, что британская армия десятилетиями использует снаряды с обедненным ураном, это стандартный компонент, который не имеет отношения к ядерному оружию, и российским властям об этом известно. Боеприпасы такого типа крайне эффективны при ударах по современных танкам и бронетехники, добавили в британском Минобороны.
 

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран. Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда американская армия сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.

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Президент Владимир Путин в ответ заявил, что западные страны, похоже, «действительно решили воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле» и что Москве придется реагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом».

«Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов, как мы их называем, англосаксонского дуэта Лондона и Вашингтона, в международных делах», — рассказали в российском МИДе. Представитель ведомства Мария Захарова посчитала, что так Лондон желает «вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии».
 

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Теги
Елена Чернышова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Йенс Столтенберг НАТО низкообогащенный уран Украина
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