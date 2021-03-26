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Политика ,  
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СМИ узнали об отказе Франции в наблюдательном полете над Россией

По данным «Коммерсанта», Россия отказала Франции в наблюдательном полете в рамках Договора по открытому небу. Собеседники издания называют в качестве причин ограничения из-за коронавируса опасения, что данные могут передать США
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия впервые отказала европейской стране — Франции — в совершении наблюдательного полета над своей территорией в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Подобных полетов не было с ноября прошлого года, как говорил в интервью газете глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, среди причин была в том числе непогода. Он не исключал, что, несмотря на запуск процедуры выхода России из ДОН, полеты могут возобновиться в конце февраля — начале марта.

Франция стала первым государством, которое после этого подало заявку на облет российской территории, но получило отказ, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, российская сторона заявила, что не может принять инспекторов из-за карантина, введенного из-за коронавируса. При этом собеседники газеты в госструктурах сообщили, что это не единственная причина: Москва опасается, что информацию, полученную в ходе аэрофотосъемки, могут передать США, утверждают они.

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Нед Прайс

РБК обратился за комментарием в департамент информации и печати МИД России и направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

ДОН был заключен в 1992 году в Хельсинки в рамках работы ОБСЕ (тогда СБСЕ). В 2020 году его членами были более 30 стран, которые могли выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также вести фото- и видеосъемку.

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В ноябре США вышли из соглашения, Вашингтон объяснял это тем, что Москва нарушала положения ДОН. Недовольство американской стороны вызывали ограничения на полеты над Чечней, а также ограничения на полеты в районе Калининграда. Москва отрицала обвинения, как заявляли в МИДе, предположения о том, что Россия использовала наблюдательные полеты в рамках договора для наведения вооружений, вызывают «гомерический хохот». Российская сторона выдвигала встречные претензии, касающиеся в том числе полетов над Гавайскими островами.

В январе МИД России также сообщил о начале процесса выхода из соглашения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что после выхода США документ потерял свой смысл. Евросоюз выразил надежду, что Москва пересмотрит свое решение.

В конце февраля Гаврилов говорил, что Россия готова пересмотреть отказ от выхода из ДОН, если США вернутся к соглашению. Представитель Госдепартамента Нед Прайс в свою очередь сообщал, что Штаты изучают этот вопрос и примут решение «в свое время».

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Евгения Лебедева
Договор по открытому небу Франция наблюдательный полет
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