СМИ узнали об отказе Франции в наблюдательном полете над Россией

По данным «Коммерсанта», Россия отказала Франции в наблюдательном полете в рамках Договора по открытому небу. Собеседники издания называют в качестве причин ограничения из-за коронавируса опасения, что данные могут передать США

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия впервые отказала европейской стране — Франции — в совершении наблюдательного полета над своей территорией в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Подобных полетов не было с ноября прошлого года, как говорил в интервью газете глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, среди причин была в том числе непогода. Он не исключал, что, несмотря на запуск процедуры выхода России из ДОН, полеты могут возобновиться в конце февраля — начале марта.

Франция стала первым государством, которое после этого подало заявку на облет российской территории, но получило отказ, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, российская сторона заявила, что не может принять инспекторов из-за карантина, введенного из-за коронавируса. При этом собеседники газеты в госструктурах сообщили, что это не единственная причина: Москва опасается, что информацию, полученную в ходе аэрофотосъемки, могут передать США, утверждают они.

РБК обратился за комментарием в департамент информации и печати МИД России и направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.