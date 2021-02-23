Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу

Россия будет готова конструктивно рассмотреть отказ от выхода из Договора по открытому небу, если США примут решение о полном возвращении в ДОН. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооруженными силами Константин Гаврилов.

По его словам, в январе Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из договора. Он отметил, что Москва как и прежде остается приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области.

«В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию», — заявил Гаврилов (цитата по «РИА Новости»).

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