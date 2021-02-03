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США задумались над возвращением к Договору по открытому небу

В Госдепе пообещали принять решение «в свое время». США вышли из соглашения в ноябре 2020 года, несколько месяцев спустя о начале процесса выхода из договора объявила Россия

Администрация США рассматривает вопрос о целесообразности возвращения страны в Договор по открытому небу. Об этом на брифинге заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, трансляция шла на YouTube.

«Мы изучаем вопрос. Мы примем решение в свое время», — сказал он. — Насколько мы знаем, Россия по-прежнему не полностью соблюдает договор».

ДОН был заключен в 1992 году в Хельсинки в рамках работы ОБСЕ (тогда СБСЕ). В 2020 году его членами были более 30 стран, которые могли выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также вести фото- и видеосъемку.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В мае 2020 года Вашингтон обвинил Москву в нарушениях соглашения и объявил о намерении покинуть его. США были недовольны ограничениями на полеты над Калининградской областью и Чечней. В Кремле заявляли, что эти меры действуют в рамках соглашения, точно так же, как и запрет на полеты над Гавайскими островами. Официально Соединенные Штаты покинули договор в ноябре.

Россия отрицала обвинения в нарушениях и враждебном поведении и выдвигала в адрес США встречные претензии. Как отмечала официальный представитель МИДа Мария Захарова, Вашингтон изменил особые процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, ограничив максимальную дальность полетов с авиабазы Хикам, и отказался предоставлять ночевки на континентальной части страны.

В середине января о начале процесса выхода страны из договора объявила Россия. Захарова поясняла, что документ потерял свой смысл из-за выхода из соглашения США. Евросоюз выразил надежду, что Москва пересмотрит свое решение.

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2 февраля глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России «к конструктивным шагам» в случае, если США вернутся к полному выполнению своих обязательств по договору. По его словам, российская сторона еще не начала процесс выхода из соглашения, это произойдет «с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора».

Автор
Наталия Анисимова
Договор по открытому небу Госдепартамент соглашение
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