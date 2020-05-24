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МИД назвал «вызывающими хохот» обвинения США по Договору об открытом небе

Майк Помпео ранее заявил, что Россия использует соглашение для наведения вооружений на инфраструктуру США. По словам замглавы МИДа, это предположение вызывает «гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах»
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал смешными предположения о том, что Россия использовала наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений. Об этом он заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале». Ранее такое обвинение в адрес Москвы выдвинул госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Рябкова, утверждения о том, что российские самолеты использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, вызывают «гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах» (цитата по «РИА Новости»). Эти заявления дипломат счел «сумбурными и нелогичными объяснениями» решения Штатов выйти из соглашения.

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Фото: Matt York / AP

Использовать для целеуказания эпизодические пролеты территорий с аппаратурой наблюдения, «которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать», технически невозможно, считает замглавы МИД. Дипломат добавил, что самолеты США в России «много лет летали не над пляжами и парками».

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Американский лидер заявил, что причиной такого решения стали нарушения соглашения со стороны России. При этом он не исключил заключения новых договоренностей.

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Помпео заявил, что российская сторона использует договор в качестве «инструмента запугивания и угроз», в том числе для наведения вооружений на инфраструктуру в США и странах Европы. В свою очередь, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Россию в слежке за местонахождением американского президента во время полетов над США, выполнявшихся в рамках соглашения.

МИД России подчеркивает, что Москва действовала строго в рамках положений договора. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что у российской стороны есть встречные претензии к Вашингтону. В частности, США изменили особые процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, ограничив максимальную дальность полетов с авиабазы Хикам, и отказались предоставлять ночевки на континентальной части страны, говорила она.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, его участниками являются 34 государства. Соглашение позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МИД, Договор по открытому небу, Сергей Рябков
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