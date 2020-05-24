МИД назвал «вызывающими хохот» обвинения США по Договору об открытом небе

Майк Помпео ранее заявил, что Россия использует соглашение для наведения вооружений на инфраструктуру США. По словам замглавы МИДа, это предположение вызывает «гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах»

Сергей Рябков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал смешными предположения о том, что Россия использовала наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений. Об этом он заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале». Ранее такое обвинение в адрес Москвы выдвинул госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Рябкова, утверждения о том, что российские самолеты использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, вызывают «гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах» (цитата по «РИА Новости»). Эти заявления дипломат счел «сумбурными и нелогичными объяснениями» решения Штатов выйти из соглашения.

Использовать для целеуказания эпизодические пролеты территорий с аппаратурой наблюдения, «которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать», технически невозможно, считает замглавы МИД. Дипломат добавил, что самолеты США в России «много лет летали не над пляжами и парками».

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Американский лидер заявил, что причиной такого решения стали нарушения соглашения со стороны России. При этом он не исключил заключения новых договоренностей.