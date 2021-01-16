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Политика ,  
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В ЕС понадеялись на пересмотр Россией решения по договору по небу

Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Европейский союз сожалеет о решении России выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Питера Стано, поступившем в РБК.

«Договор по открытому небу является ключевым элементом нашей архитектуры контроля над вооружениями и служит жизненно важной мерой укрепления доверия и безопасности. Это важный вклад в европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности нашего континента. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение выйти из Договора», — говорится в сообщении.

С момента вступления в силу в 2002 году соглашение позволило осуществить более 1500 разведывательных миссий над территориями всех подписавших его государств, отметил Стано.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

15 января Россия начала процесс выхода из Договора. В МИДе заявили, что выход страны из договора осуществляется из-за отсутствия прогресса в стабилизации действия документа.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из договора в мае 2020 года. По его словам, соответствующее решение было принято в связи с тем, что Россия не соблюдает условия соглашения. США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020 года.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году, к началу 2020 года его подписали 35 государств. Страны-участницы могут осуществлять полеты невооруженных летательных аппаратов над территориями друг друга с целью наблюдения.

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