В ЕС понадеялись на пересмотр Россией решения по договору по небу

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Европейский союз сожалеет о решении России выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Питера Стано, поступившем в РБК.

«Договор по открытому небу является ключевым элементом нашей архитектуры контроля над вооружениями и служит жизненно важной мерой укрепления доверия и безопасности. Это важный вклад в европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности нашего континента. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение выйти из Договора», — говорится в сообщении.

С момента вступления в силу в 2002 году соглашение позволило осуществить более 1500 разведывательных миссий над территориями всех подписавших его государств, отметил Стано.

15 января Россия начала процесс выхода из Договора. В МИДе заявили, что выход страны из договора осуществляется из-за отсутствия прогресса в стабилизации действия документа.