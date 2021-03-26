Участников движения Медведчука обвинили в госизмене за референдум в Крыму

Имена троих подозреваемых пока не называются. Им грозит до 15 лет заключения

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Троим участникам общественного движения «Украинский выбор», лидером которого является депутат Верховной рады Виктор Медведчук, предъявили обвинения в госизмене. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Украины.

На сайте Генпрокурора говорится, что их заподозрили в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Криминального кодекса Украины), а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ч. 2 ст. 110 Криминального кодекса Украины). По первой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, по второй — до десяти.

Имен подозреваемых там не привели. Об их задержании на сайте Генпрокурора также не сообщается.

«Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение незаконного вооруженного формирования, другой был руководителем отдельного подразделения «самообороны» — «Славянский щит», — отмечается в тексте.