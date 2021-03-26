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Участников движения Медведчука обвинили в госизмене за референдум в Крыму

Имена троих подозреваемых пока не называются. Им грозит до 15 лет заключения
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Троим участникам общественного движения «Украинский выбор», лидером которого является депутат Верховной рады Виктор Медведчук, предъявили обвинения в госизмене. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Украины.

На сайте Генпрокурора говорится, что их заподозрили в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Криминального кодекса Украины), а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ч. 2 ст. 110 Криминального кодекса Украины). По первой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, по второй — до десяти.

Имен подозреваемых там не привели. Об их задержании на сайте Генпрокурора также не сообщается.

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«Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение незаконного вооруженного формирования, другой был руководителем отдельного подразделения «самообороны» — «Славянский щит», — отмечается в тексте.

Как говорится на сайте генерального прокурора, подозреваемые принимали активное участие в организации и проведении референдума в Крыму в 2014 году. Они, по данным следствия, были наблюдателями на участках, а также обеспечивали охрану участков и обеспечивали проведение референдума в городе Севастополь.

Один из подозреваемых был участником митингов, как говорится на сайте генпрокурора, «в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией и проведении незаконного «референдума». Там он призывал, как считают в Киеве, к изменению государственной границы Украины, а также к расширению территории России. Это подтверждается заключением судебно-лингвистической, а также семантико-текстуальной экспертиз, добавили представители офиса генерального прокурора.

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Фото:ssu.gov.ua

25 марта стало известно, что представители Генпрокурора, а также Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в офисе «Украинского выбора». В СБУ отмечали, что следственные действия касались вопроса проведения референдума в Крыму.  

В конце февраля сотрудники полиции остановили автобус рядом с офисом партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», а позже обыскали его. В партии сообщили, что в автобусе находились сотрудники частного охранного предприятия «Шторм», которое охраняло политика. В самой партии приказ об обыске  назвали «преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде».

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20 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также шести физических и 19 юридических лиц, в том числе нескольких россиян. Тогда сообщалось, что санкции связаны с расследованием о поставках угля из самопровозглашенной ЛНР на территорию России.

Референдум в Крыму прошел в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова, по его результатам, изъявили желание войти в состав России. В Киеве это не признали и называют произошедшее аннексией. В Кремле считают вопрос о принадлежности Крыма закрытым.

Автор
Максим Ярыгин
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