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Политика ,  
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Партия Медведчука увидела попытку запугать в обыске автобуса у офиса

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Global Look Press)

Сотрудники полиции остановили рядом с офисом украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука автобус и обыскали его, говорится в сообщении партии.

По ее информации, в автобусе находились сотрудники частного охранного предприятия «Шторм». Оно, по данным «Радио Свобода», занимается охраной Медведчука. Как сообщал портал UA.NEWS, ЧОП принадлежит соратникам депутата.

В партии заявили, что транспортное средство «сознательно добавили в ориентировку» в связи с другим инцидентом, где также участвовал автобус. Однако тот автобус не похож на этот, который обыскали у офиса ОПЗЖ, утверждают в ней. Приказ об обыске и досмотре в партии назвали «преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде».

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Виктор Медведчук

Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил в эфире телеканала «Россия 1» о том, что спецназ Службы безопасности Украины проводит задержания сотрудников офиса партии.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Страна.ua», Кива сообщил, что полиция задержала девять сотрудников ЧОП «Шторм». «Объяснили, что этот автобус якобы участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение. <...> Я считаю, что это очередная провокация и элемент давления на нашу партию», — заявил он.

Обыски в самом офисе партии при этом не проходили, сообщил РБК представитель Медведчука Олег Бовавин. «Информация об обысках действительности не соответствует, это провокация против партии», — отметил он.

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РБК направил запрос в СБУ.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также шести физических и 19 юридических лиц, в том числе нескольких россиян. В СБУ заявили, что санкции связаны с расследованием о поставках угля из самопровозглашенной ЛНР на территорию России.

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