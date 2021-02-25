Партия Медведчука увидела попытку запугать в обыске автобуса у офиса

Виктор Медведчук (Фото: Global Look Press)

Сотрудники полиции остановили рядом с офисом украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука автобус и обыскали его, говорится в сообщении партии.

По ее информации, в автобусе находились сотрудники частного охранного предприятия «Шторм». Оно, по данным «Радио Свобода», занимается охраной Медведчука. Как сообщал портал UA.NEWS, ЧОП принадлежит соратникам депутата.

В партии заявили, что транспортное средство «сознательно добавили в ориентировку» в связи с другим инцидентом, где также участвовал автобус. Однако тот автобус не похож на этот, который обыскали у офиса ОПЗЖ, утверждают в ней. Приказ об обыске и досмотре в партии назвали «преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде».

Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил в эфире телеканала «Россия 1» о том, что спецназ Службы безопасности Украины проводит задержания сотрудников офиса партии.