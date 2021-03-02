Медведчук оценил шансы Порошенко вновь возглавить Украину

«Ну ладно, Медведчука не любят. А чего Зеленского не любят, расскажите мне? А он же победил, 73% было [во втором туре президентских выборов] вы помните? А сейчас у него 23%. С этим народом нескладуха — одних любят, других — нет. И правильно, это мудрость нашего народа», — добавил Медведчук.
20 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также шести физических и 19 юридических лиц, в том числе нескольких россиян. В СБУ заявили, что санкции связаны с расследованием о поставках угля из самопровозглашенной ЛНР на территорию России и делом «о финансировании терроризма». В интервью Би-би-си Медведчук заявил, что принадлежащие ему и его жене структуры не ведут никаких дел с самопровозглашенными республиками, а также подчеркнул, что считает все обвинения политически мотивированными.
При этом Медведчук заявил, что готов к своему задержанию и аресту на Украине. «Как я могу сказать, что доказательства не будут сфальсифицированы? Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств, и нам это тоже известно, потому что мир не без добрых людей… Но то, что власть готова идти дальше по беспределу, — я это вижу», — сказал политик. Вместе с тем он отметил, что не намерен покидать страну. «Политическую деятельность надо продолжать в той стране, в которой она имеет значение. Я не собираюсь продолжать политическую деятельность из-за рубежа, я буду ее продолжать в Украине», — заключил он.
Согласно опросу КМИС от 5–7 февраля, партия Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 11,4% голосов поддержки среди населения Украины. Она занимает по этому показателю второе место после партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (12,2%). Президентская партия «Слуга народа» по уровню поддержки находится на третьем месте с показателем в 10,5%.
Виктор Медведчук является лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа», в 2018 году он вместе с движением присоединился к оппозиционной платформе «За жизнь», заняв пост председателя политсовета. До смены власти на Украине, в 2002–2005 годах, он был главой администрации президента страны, с 1998 по 2007 год возглавлял Социал-демократическую партию.
Медведчук выступает за многовекторное развитие Украины, в том числе за восстановление торгово-экономических связей с Россией. Виктор Медведчук приходится российскому президенту Владимиру Путину кумом: в 2004 году тот стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи.
В начале февраля на Украине заблокировали три оппозиционных телеканала «112», ZIK и NewsOne, принадлежащие соратнику Медведчука, депутату Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку, который, как и Медведчук, попал под санкции собственной страны. Телеканалы прекратили вещание. По словам Зеленского, телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Медведчук назвал эти санкции незаконными и заявил, что таким образом власть «зачищает информационное поле от оппонентов».