Медведчук оценил шансы Порошенко вновь возглавить Украину

Виктор Медведчук заявил, что верит в победу Петра Порошенко на новых президентских выборах. Сейчас партии Медведчука и Порошенко лидируют по популярности в стране

Петр Порошенко (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

Украинский бизнесмен и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью Би-би-си заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко может снова возглавить страну, если следующие президентские выборы состоятся досрочно.

«Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом», — заявил Медведчук, отметив при этом, что сам за Порошенко голосовать не будет.

Вместе с тем Медведчук в этом же интервью указал на то, что у Порошенко очень высокий антирейтинг среди украинцев. Речь о рейтингах известных политиков зашла после того, как корреспондент Би-би-си задал Медведчуку вопрос о том, почему его так не любят украинцы. «Вы хотите сказать, у меня самый большой антирейтинг? Вы заблуждаетесь. У Порошенко больше, у других больше. Так Порошенко был президентом, любимцем публики, 54% получил [в первом туре президентских выборов 2014 года]», — заметил Медведчук.

Как отмечает Би-би-си, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), Виктору Медведчуку не доверяют 57% украинцев, Петру Порошенко — 74%.