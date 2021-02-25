В СБУ проверят запись разговора «Медведчука и Суркова»

«Цензор.нет» опубликовал запись, на которой люди с голосами, похожими на голоса Медведчука и Суркова обсуждают обмен пленными в 2014 году и возможные поставки электроэнергии в Крым

Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку из-за опубликованной СМИ записи разговора, который якобы провели лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает «Интерфакс-Украина».

«Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения», — сказали в СБУ.

Призывал проверить запись первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Речь идет о записи, которую опубликовал украинский портал «Цензор.нет». На ней люди с голосами, похожими на голоса Медведчука и Суркова, в 2014 году якобы обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными в Донбассе.