В СБУ проверят запись разговора «Медведчука и Суркова»

В частности, «Медведчук» сообщил «Суркову», что обсуждал с «президентом» вопрос о поставках электроэнергии на полуостров и звонил ему во время визита в Австралию. Человек с голосом, похожим на голос депутата, также говорил об обмене пленными. «Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич (совпадает с именем и отчеством президентом Украины на тот момент Петра Порошенко. — РБК), и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат», — сказал он.
После этого «Медведчук» спросил у «Суркова», не возражает ли он против такой инициативы. Собеседник ответил, что он «сто процентов не возражает» и пообещал помочь с обменом. Оба участника беседы согласились, что разрешению вопроса обмена препятствует существенная проблема — «разночтения в цифрах». «Там просто нам приписывают то, чего у нас нет», — отметил человек с голосом, похожим на голос Суркова.
РБК обратился за комментарием в пресс-центр СБУ, к помощнику Медведчука и к председателю партии «Слуга народа» Александру Корниенко.
Сурков с 2013 по 2020 год был помощником президента России. В числе прочих он курировал урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, участвовал в переговорах в «нормандском формате», представлял Россию в переговорах с Белым домом по Донбассу. В феврале 2020 года освобожден от должности, эти функции перешли к замглавы администрации президента Дмитрию Козаку.
На прошлой неделе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко на Украине ввели персональные санкции, заморозив все имущество депутата на три года. В СБУ объяснили, что санкции ввели в рамках расследования о финансировании терроризма, касающегося поставок угля из непризнанной ЛНР на Украину.
Сопартийцы назвали санкции против Медведчук «шагом Украины к диктатуре», обвинив президента Владимира Зеленского в уничтожении демократии. По мнению ОПЗЖ, ограничения против депутата незаконны. В 2014 году Киев принял закон «О санкциях», позволяющий принимать меры против граждан своей страны, если они связаны с террористической деятельностью.
Авторы
Виктория Полякова, Михаил Котляр
При участии
Евгения Лебедева