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В СБУ проверят запись разговора «Медведчука и Суркова»

«Цензор.нет» опубликовал запись, на которой люди с голосами, похожими на голоса Медведчука и Суркова обсуждают обмен пленными в 2014 году и возможные поставки электроэнергии в Крым
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку из-за опубликованной СМИ записи разговора, который якобы провели лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает «Интерфакс-Украина».

«Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения», — сказали в СБУ.

Призывал проверить запись первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Речь идет о записи, которую опубликовал украинский портал «Цензор.нет». На ней люди с голосами, похожими на голоса Медведчука и Суркова, в 2014 году якобы обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными в Донбассе.

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Политика
Виктор Медведчук

В частности, «Медведчук» сообщил «Суркову», что обсуждал с «президентом» вопрос о поставках электроэнергии на полуостров и звонил ему во время визита в Австралию. Человек с голосом, похожим на голос депутата, также говорил об обмене пленными. «Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич (совпадает с именем и отчеством президентом Украины на тот момент Петра Порошенко. — РБК), и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат», — сказал он.

После этого «Медведчук» спросил у «Суркова», не возражает ли он против такой инициативы. Собеседник ответил, что он «сто процентов не возражает» и пообещал помочь с обменом. Оба участника беседы согласились, что разрешению вопроса обмена препятствует существенная проблема — «разночтения в цифрах». «Там просто нам приписывают то, чего у нас нет», — отметил человек с голосом, похожим на голос Суркова.

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РБК обратился за комментарием в пресс-центр СБУ, к помощнику Медведчука и к председателю партии «Слуга народа» Александру Корниенко.

Сурков с 2013 по 2020 год был помощником президента России. В числе прочих он курировал урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, участвовал в переговорах в «нормандском формате», представлял Россию в переговорах с Белым домом по Донбассу. В феврале 2020 года освобожден от должности, эти функции перешли к замглавы администрации президента Дмитрию Козаку.

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Политика
Виктор Медведчук

На прошлой неделе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко на Украине ввели персональные санкции, заморозив все имущество депутата на три года. В СБУ объяснили, что санкции ввели в рамках расследования о финансировании терроризма, касающегося поставок угля из непризнанной ЛНР на Украину.

Сопартийцы назвали санкции против Медведчук «шагом Украины к диктатуре», обвинив президента Владимира Зеленского в уничтожении демократии. По мнению ОПЗЖ, ограничения против депутата незаконны. В 2014 году Киев принял закон «О санкциях», позволяющий принимать меры против граждан своей страны, если они связаны с террористической деятельностью.

Авторы
Виктория Полякова, Михаил Котляр
При участии
Евгения Лебедева
Украина СБУ Виктор Медведчук Владислав Сурков телефонный разговор
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СБУ объяснила санкции против Медведчука
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