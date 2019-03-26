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Apple $197 (+5,43%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,66%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в Союзном государстве
Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, поднимались темы Союзного государства и интеграции в Евразийском экономическом союзе
Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко отношения между двумя странами, сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Лукашенко поговорили об интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в середине февраля на трехдневных переговорах в Сочи, тогда белорусский президент заявил, что Минск готов пойти в вопросе интеграции настолько далеко, насколько на это готовы в Москве. Однако суверенитет — «это святое», подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что для объединения двух стран необходимо, чтобы к этому были готовы их жители.

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«Если [жители двух стран] не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то», — подчеркнул он. Путин тогда заявил, что в современном мире все взаимозависимо, и привел пример интеграции в Европе, где Европарламент принимает больше решений для исполнения всеми его членами, чем Верховный Совет СССР для союзных республик.

В январе Лукашенко предупредил, что в ближайшие два года Белоруссия может подвергнуться «серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости» как на Западе, так и на Востоке.

В марте агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в администрации президента России рассматривают несколько сценариев сохранения Путина у власти, один из них предполагает создание нового государства путем объединения с Белоруссией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что описанное агентством не имеет отношения к тому, что обсуждается в Кремле. «Это такие вольные упражнения», — сказал он журналистам. В свою очередь, в МИД Белоруссии заявили, что на двухсторонних переговорах такая тема обсуждалась вскользь и только «в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия
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