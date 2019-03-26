Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в Союзном государстве

Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, поднимались темы Союзного государства и интеграции в Евразийском экономическом союзе

Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко отношения между двумя странами, сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Лукашенко поговорили об интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в середине февраля на трехдневных переговорах в Сочи, тогда белорусский президент заявил, что Минск готов пойти в вопросе интеграции настолько далеко, насколько на это готовы в Москве. Однако суверенитет — «это святое», подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что для объединения двух стран необходимо, чтобы к этому были готовы их жители.

«Если [жители двух стран] не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то», — подчеркнул он. Путин тогда заявил, что в современном мире все взаимозависимо, и привел пример интеграции в Европе, где Европарламент принимает больше решений для исполнения всеми его членами, чем Верховный Совет СССР для союзных республик.