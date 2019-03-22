Глава МИД Белоруссии прокомментировал сценарий Bloomberg для Путина

Глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что на двусторонних встречах вскользь обсуждалась тема объединения Белоруссии и России и возможность Владимира Путина возглавить новое государство, но только в контексте публикаций СМИ. Об этом министр сообщил изданию TUT.BY.

«Эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ», — сказал дипломат.

Макей напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна «не торгует суверенитетом». Министр предположил, что у России такое же понимание ситуации.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что администрация российского президента рассматривает разные варианты, как оставить Путина у власти. По одному из сценариев предполагается создать новое государство, объединив Россию и Белоруссию. Агентство отметило, что в таком случае страну возглавит Путин, что позволит ему обойти прописанные в Конституции ограничения количества президентских сроков.