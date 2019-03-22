Глава МИД Белоруссии прокомментировал сценарий Bloomberg для Путина

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,37 0,50 EUR Бирж. 72,74 0,11 Brent 66,95 -1,96% USD Нал. 64,83 63,86 EUR Нал. 73,27 72,39 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1299 -0,0071 BTC/USD Бирж. 4 063,20 18,30 IMOEX 2 496,79 -0,44% RTSI 1 221,89 -1,28% DJIA 25 962,51 0,84% Nasdaq 7 838,96 1,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 12:19
В ЦБ назвали достаточным повышение ставки в 2018 году Экономика, 16:07 УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании Общество, 16:07 Bloomberg: помилуют ли китайцы Dolce & Gabbana или будут мстить до конца Pro, 16:04 Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России Политика, 16:00 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 16:00 Набиуллина рассказала о жертвах производителей из-за повышения НДС Экономика, 15:58 Глава МИД Белоруссии прокомментировал сценарий Bloomberg для Путина Политика, 15:53 Skoda назвала дату премьеры обновленного Superb для России Авто, 15:50 «Мисс Москва-2018» объяснила причину возврата короны Общество, 15:48 Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию Спорт, 15:38 Шнуров предложил разогнать Минкультуры Общество, 15:37 На главного пристава Томской области завели дело за присвоение зарплат Общество, 15:32 Бумаги «Русагро» подешевели на Лондонской бирже Бизнес, 15:29 Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля Общество, 15:25
Политика ,  
0 
Глава МИД Белоруссии прокомментировал сценарий Bloomberg для Путина

Глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что на двусторонних встречах вскользь обсуждалась тема объединения Белоруссии и России и возможность Владимира Путина возглавить новое государство, но только в контексте публикаций СМИ. Об этом министр сообщил изданию TUT.BY.

«Эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ», — сказал дипломат.

Макей напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна «не торгует суверенитетом». Министр предположил, что у России такое же понимание ситуации.

Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что администрация российского президента рассматривает разные варианты, как оставить Путина у власти. По одному из сценариев предполагается создать новое государство, объединив Россию и Белоруссию. Агентство отметило, что в таком случае страну возглавит Путин, что позволит ему обойти прописанные в Конституции ограничения количества президентских сроков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что статья Bloomberg является «вольными упражнениями» и не имеет ничего общего с тем, что обсуждают в Кремле.

В начале марта Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии. Он также заявил, что у России нет планов поглотить белорусскую территорию.

Теги: МИД Белоруссии, Владимир Макей, Владимир Путин
Материалы по теме
Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти
Политика
Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter