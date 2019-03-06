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Медведев напомнил Лукашенко о необходимости доверия для интеграции
Интеграция России и Белоруссии возможна будет, если будет основана на доверии, а не на подозрениях, о которых кто-то со стороны «на ухо сказал», сказал российский премьер. Ранее Лукашенко говорил, что Россия не хочет интеграции
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не воспринимать всерьез сообщения о незаинтересованности России в дальнейшей интеграции с Белоруссией. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Люксембурге, передает ТАСС.

Комментируя недавние высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава российского правительства отметил, что над вопросами об интеграции в рамках Союзного государства надо работать, «а не просто говорить о том, что «явно Россия ничего не хочет».

«Если бы так рассуждали отцы-основатели Европейского союза, то никакого Европейского союза бы не было. <...> Вообще любой союз основан на доверии, а не на комментариях о том, в чем мы кого-то подозреваем, что там прибежали и на ухо сказали. Не очень хороший путь», — заключил Медведев.

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Движение к интеграции — это, по мнению российского премьера, «нормальный и правильный» путь. Для углубления этого процесса необходимо создать институты, которых еще нет, добавил он, не уточнив, что именно имеет в виду.

«Это может случиться, только если будет согласие двух сторон, насильно туда никого затянуть невозможно», — подчеркнул глава кабмина.

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Лукашенко заявил о повороте евразийской интеграции вспять

В минувший вторник, 5 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия постоянно подкидывает Минску вопросы о включении в состав России или о процессе перехода на единый рубль.

«Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Вопрос один — они не хотят этой интеграции. И не надо нас тут в чем-то обвинять», — сказал накануне белорусский лидер.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко, Белоруссия, Союзное государство
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