 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Актеру из «Глухаря» потребовали заочно назначить пожизненный срок

Актера из «Глухаря» Канахина потребовали заочно приговорить к пожизненному сроку
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Канахин
Кирилл Канахин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Гособвинение потребовало заочно приговорить к пожизненному сроку актера Кирилла Канахина, который снимался в сериале «Глухарь», сообщили РБК в пресс-службе второго западного окружного военного суда. Обвинение просит, чтобы первые пять лет он провел в тюрьме, а дальше отбывал срок в колонии строгого режима.

Канахин внесен в список террористов и экстремистов, ему вменяют ст. 275 УК (госизмена). В марте 2023 года его объявили в розыск.

После начала военных действий в феврале 2022 года Канахин уехал на Украину, где вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в России), сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие. Он участвовал в боях на стороне ВСУ, а позднее — в нападении на Брянскую область весной 2023 года.

В прошлом ноябре суд в Москве заочно арестовал Канахина.

Следствие рассказало об участии актера из «Глухаря» в атаках ВСУ
Политика
Кирилл&nbsp;Канахин

Материал дополняется

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова
госизмена пожизненное заключение
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Верховный суд признал законным еще один отказ Надеждину в иске Политика, 15:41
Месси и Джокович вошли в число претендентов на спортивный «Оскар» Спорт, 15:38
Путин подписал закон о самозапрете россиян на выдачу кредитов Инвестиции, 15:37
Организаторы IPO «Европлана» оценили лизинговую компанию в ₽140 млрд Финансы, 15:35
FT узнала о планах Израиля нарастить долг и повысить налоги из-за войны Политика, 15:31
Кэмерон призвал доказать Путину, что тот ошибается насчет Украины Политика, 15:29
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 15:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В России изменились цены на автомобили Volkswagen. Список Авто, 15:21
Актеру из «Глухаря» потребовали заочно назначить пожизненный срок Политика, 15:13
Какие станции метро в Москве самые глубокие Недвижимость, 15:11
Житель Москвы открыл огонь у бара, чтобы впечатлить девушек Общество, 15:08
В Кремле заявили о непричастности к решению о передаче тела Навального Политика, 15:07
Российский теннисист разгромно проиграл американцу на турнире в Дубае Спорт, 14:55
Полиция в Брюсселе тушит баррикады, которые подожгли фермеры. Видео Политика, 14:54