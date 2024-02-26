Актеру из «Глухаря» потребовали заочно назначить пожизненный срок

Кирилл Канахин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Гособвинение потребовало заочно приговорить к пожизненному сроку актера Кирилла Канахина, который снимался в сериале «Глухарь», сообщили РБК в пресс-службе второго западного окружного военного суда. Обвинение просит, чтобы первые пять лет он провел в тюрьме, а дальше отбывал срок в колонии строгого режима.

Канахин внесен в список террористов и экстремистов, ему вменяют ст. 275 УК (госизмена). В марте 2023 года его объявили в розыск.

После начала военных действий в феврале 2022 года Канахин уехал на Украину, где вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в России), сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие. Он участвовал в боях на стороне ВСУ, а позднее — в нападении на Брянскую область весной 2023 года.

В прошлом ноябре суд в Москве заочно арестовал Канахина.

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