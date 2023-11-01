 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд заочно арестовал актера Канахина по делу об атаке на Брянскую область

Суд заочно арестовал актера Канахина по делу о нападении на Брянскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Канахин
Кирилл Канахин (Фото: из личного архива)

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Канахина К.Н. по ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), следует из базы данных суда.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о российском актере Кирилле Канахине (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Суд арестовал обвиняемого на два месяца по делу о нападении на Брянскую область, срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России, сказал собеседник агентства.

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь». В конце марта МВД объявило его в розыск по уголовной статье. «Коммерсант» сообщал, что ФСБ опознала его как участника нападения на Брянскую область.

Другие предполагаемые участники нападения — основатель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и уроженец Рыбинска Алексей Огурцов (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), говорил ТАСС источник в правоохранительных органах. МВД объявило обоих в розыск.

Нападение на села Любечане и Сушаны, которые расположены в Климовском районе Брянской области, примерно в 20 км друг от друга, произошло 2 марта. В результате погибли два человека, также был ранен ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ответственность за атаку взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», который входит в состав территориальной обороны ВСУ. Капустин, которого ФСБ считает организатором нападения на села, сообщил Financial Times, что атака была согласована с Киевом. Украинские власти свою причастность к нападению отрицают.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

СК после произошедшего возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Теги
арест Брянская область терроризм
Материалы по теме
Предполагаемого участника атаки на Белгородскую область объявили в розыск
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении дронов в Брянской и Курской областях
Политика
В Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 17:25
НХЛ наказала клуб за срыв обмена российского игрока Спорт, 21:58
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 21:55
Главы пяти регионов написали Путину о проблемах водосбора на Волге Бизнес, 21:54
Омбудсмен предложила ввести языковой тест для детей мигрантов Общество, 21:51
Губернатор Кузбасса не согласился с планами РЖД по вывозу угля из региона Бизнес, 21:42
Зачем Александр Вучич объявил досрочные выборы в Сербии Политика, 21:37
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 21:32
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Тарасова ответила Тутберидзе на слова о влиянии на подготовку Медведевой Спорт, 21:31
Путин заявил, что санкции снижают шансы завоза в Россию постельных клопов Политика, 21:17
Захарова призвала заступившийся за Израиль МОК вернуть российских атлетов Спорт, 21:15
Спецпредставитель Путина передал от него послание президенту Ирана Политика, 21:13
Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы из России Экономика, 21:10
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 21:09
ФРС США оставила ставку 5,25-5,5% без изменений Инвестиции, 21:02