Суд заочно арестовал актера Канахина по делу об атаке на Брянскую область

Кирилл Канахин (Фото: из личного архива)

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Канахина К.Н. по ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), следует из базы данных суда.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о российском актере Кирилле Канахине (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Суд арестовал обвиняемого на два месяца по делу о нападении на Брянскую область, срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России, сказал собеседник агентства.

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь». В конце марта МВД объявило его в розыск по уголовной статье. «Коммерсант» сообщал, что ФСБ опознала его как участника нападения на Брянскую область.

Другие предполагаемые участники нападения — основатель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и уроженец Рыбинска Алексей Огурцов (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), говорил ТАСС источник в правоохранительных органах. МВД объявило обоих в розыск.

Нападение на села Любечане и Сушаны, которые расположены в Климовском районе Брянской области, примерно в 20 км друг от друга, произошло 2 марта. В результате погибли два человека, также был ранен ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ответственность за атаку взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», который входит в состав территориальной обороны ВСУ. Капустин, которого ФСБ считает организатором нападения на села, сообщил Financial Times, что атака была согласована с Киевом. Украинские власти свою причастность к нападению отрицают.

СК после произошедшего возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.