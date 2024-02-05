Следствие рассказало об участии актера из «Глухаря» в атаках ВСУ

Актер Канахин снимался в известных российских сериалах, в том числе в «Глухаре», в эпизодических ролях. Весной 2023 года он принял участие в нескольких атаках на территорию России — в Брянской и Белгородской областях

Кирилл Канахин (Фото: из личного архива)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Кирилла Канахина, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Канахин, по данным следствия, участвовал в атаках ВСУ на Брянскую и Белгородскую области весной 2023 года.

Канахин, как сообщает прокуратура, является «сторонником праворадикальных националистических взглядов». Он покинул Россию и в августе 2022 года на территории Украины вступил в запрещенную в России и признанную террористической организацию «Русский добровольческий корпус».

С января по март 2023 года Канахин принимал участие в боевых действиях против российской армии в Херсонской области, вошедшей в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

«2 марта 2023 года Канахин в составе указанной запрещенной террористической организации в количестве не менее 30 человек незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации в Климовском районе Брянской области, где с применением вооружения и военной техники участвовал в боевых действиях непосредственно против военнослужащих Российской Федерации, а также с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств совершил террористический акт в отношении мирных жителей», — сообщает прокуратура.

В мае 2023 года Канахин «продолжая совершать государственную измену» принял участие в схожей атаке на Белгородскую область, на село Грайворон.

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь». Первое дело против него СК завел в марте 2023 года по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК (совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, а также незаконные приобретение и перевозка взрывных устройств и оружия организованной группой), позднее к нему присоединилось дело о госизмене. В апреле 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал актера на два месяца. Канахин внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.