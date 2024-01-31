Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за участие в атаке не Брянскую область

Актера из «Глухаря» будут судить по делу об атаке на Брянскую область

Кирилл Канахин в сериале «Глухарь» (Фото: DixiMedia)

Актера Кирилла Канахина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который участвовал в нападении на Брянскую область, будут судить по статье о госизмене (ст. 275 УК), следует из базы данных суда.

Дело Канахина поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Москве 30 января, говорится в карточке. Как отмечает «Коммерсантъ», против актера было возбуждено два уголовных дела, которые позже объединили. Военный суд должен рассмотреть объединенное дело, Канахину грозит пожизненное лишение свободы.

Первое дело Следственный комитет завел в марте 2023 года по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК (совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение и перевозка взрывных устройств и оружия организованной группой). В конце месяца МВД объявило актера в розыск по уголовной статье. «Коммерсантъ» сообщал, что ФСБ опознала Канахина как участника нападения на Брянскую область.

В апреле 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал актера на два месяца, пишет «Коммерсантъ». Срок должен исчисляться с момента его задержания российскими правоохранителями или экстрадиции в Россию.

Позднее, в октябре 2023 года, ФСБ завела против Канахина еще одно уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника, сообщает газета. Также Канахина, по ее данным, обвинили по ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.4 УК (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности и участие в террористическом сообществе.

Осенью 2023 года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Канахина на два месяца.

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Согласно материалам первого дела, на которые ссылается «Коммерсантъ», Канахин вступил в Русский добровольческий корпус (РДК, признан террористическим и запрещен в России) «не позднее августа 2022 года». Он прошел спецподготовку и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, в том числе в атаке на Брянскую область, а в мае 2023 года, а также в нападении на населенные пункты в Белгородской области.

Второе дело ФСБ завело на основании материалов, собранных сотрудниками спецподразделения по защите конституционного строя.

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».