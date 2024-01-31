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Военная операция на Украине ,  
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Актера из «Глухаря» будут судить по делу об атаке на Брянскую область

Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за участие в атаке не Брянскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Канахин в сериале &laquo;Глухарь&raquo;
Кирилл Канахин в сериале «Глухарь» (Фото: DixiMedia)

Актера Кирилла Канахина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который участвовал в нападении на Брянскую область, будут судить по статье о госизмене (ст. 275 УК), следует из базы данных суда.

Дело Канахина поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Москве 30 января, говорится в карточке. Как отмечает «Коммерсантъ», против актера было возбуждено два уголовных дела, которые позже объединили. Военный суд должен рассмотреть объединенное дело, Канахину грозит пожизненное лишение свободы.

Первое дело Следственный комитет завел в марте 2023 года по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК (совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение и перевозка взрывных устройств и оружия организованной группой). В конце месяца МВД объявило актера в розыск по уголовной статье. «Коммерсантъ» сообщал, что ФСБ опознала Канахина как участника нападения на Брянскую область.

Суд заочно арестовал актера Канахина по делу об атаке на Брянскую область
Политика
Кирилл Канахин

В апреле 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал актера на два месяца, пишет «Коммерсантъ». Срок должен исчисляться с момента его задержания российскими правоохранителями или экстрадиции в Россию.

Позднее, в октябре 2023 года, ФСБ завела против Канахина еще одно уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника, сообщает газета. Также Канахина, по ее данным, обвинили по ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.4 УК (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности и участие в террористическом сообществе.

Осенью 2023 года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Канахина на два месяца.

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Согласно материалам первого дела, на которые ссылается «Коммерсантъ», Канахин вступил в Русский добровольческий корпус (РДК, признан террористическим и запрещен в России) «не позднее августа 2022 года». Он прошел спецподготовку и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, в том числе в атаке на Брянскую область, а в мае 2023 года, а также в нападении на населенные пункты в Белгородской области.

Второе дело ФСБ завело на основании материалов, собранных сотрудниками спецподразделения по защите конституционного строя.

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».

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Теги
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