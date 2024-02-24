Глава МИД заявил об огромном дефиците снарядов у Украины

Министр Кулеба призвал западных партнеров обеспечить поставки Украине, поскольку страна «обороняет» Европу и промедление в предоставлении помощи означает потери жизней украинских солдат. Россия осуждает поддержку Киева Западом

Дмитрий Кулеба (Фото: Stringer / Reuters)

Украина испытывает огромный дефицит боеприпасов, заявил в интервью CNN министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что европейские партнеры Украины ранее не уделяли должного внимания военному производству, поскольку жили в «эру мира», но она закончилась, и Европе нужно изменить ситуацию в области ОПК. Украину он назвал местом, где обороняют Европу, и призвал направлять ей оружие.

Министр также указал на промедление с предоставлением помощи от США. По его словам, он уважает внутреннюю политику Вашингтона, необходимость принятия закона по поддержке Киева путем обсуждения, однако доставка боеприпасов в зону боевых действий требует времени, и пока процесс затягивается, украинские солдаты расплачиваются за это жизнями. «Каждый день дебатов в одном месте означает новые смерти в другом», — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что сама Украина нарастила производство военной продукции, стала выпускать снаряды, которые не выпускала годами, в этом году планирует произвести более 1 млн дронов. Киев делает в этом плане все возможное, добавил Кулеба, но самостоятельно полностью обеспечить себя не может.

CNN в репортаже из зоны боевых действий со ссылкой на командира батареи из 26-й артиллерийской бригады Артема сообщает, что сейчас украинские силы вынуждены «экономить снаряды» и потому не наносят удары в некоторых ситуациях, хотя раньше таких ограничений не было.

Чехия в феврале сообщила, что нашла за пределами ЕС полмиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм для Украины. Страна попросила помощи у других членов ЕС для их оплаты, как писала Financial Times, европейские страны ищут для этих целей экстренное финансирование в размере $1,5 млрд. Год назад Брюссель обещал поставить Киеву 1 млн снарядов за 12 месяцев, но затем признал, что не обеспечит этот объем.

В США с осени обсуждается выделение Украине финансирования, в том числе военной помощи. 13 февраля сенат принял билль, предусматривающий выделение $60 млрд на военную помощь Украине. Но палата представителей, где большинство у республиканцев, выступает против законопроекта, к тому же, до 28 февраля она ушла на перерыв.



Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства.