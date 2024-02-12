Шольц фразой о «танках на полке» объяснил повышение трат на оборону

Танки и гаубицы не лежат на полке, надо уже сейчас нарастить выпуск оружия, в том числе — для Украины, сказал Шольц. На днях Трамп рассказал, что «позволил бы делать все, что захотят» со страной, которая мало тратит на оборону

Олаф Шольц (Фото: Fabian Bimmer / Getty Images)

Германия и другие страны Европы должны перейти к массовому выпуску вооружений, Берлин будет придерживаться требования НАТО о тратах не менее 2% от ВВП на оборону. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на оружейном заводе концерна Rheinmetall, передает Reuters.

«Если я захочу купить Volkswagen Golf через два-три года, то сегодня я знаю: он будет существовать. Возможно, мне придется ждать его три или шесть месяцев, но затем машина будет стоять во дворе. Но производство вооружений работает не так. Танки, гаубицы, вертолеты и зенитные системы не лежат где-то на полке», — сказал Шольц.

Он призвал западные страны прикладывать больше усилий для военной поддержки Украины, поскольку дать обещания — недостаточно, а одной только помощи от Берлина не хватит. Канцлер назвал это крайне необходимым и добавил: «Потому что, какой бы суровой ни была реальность: мы живем не в мирные времена».

В феврале темы оборонных трат стран НАТО коснулся бывший президент США Дональд Трамп. Он поделился содержанием встречи с лидерами НАТО во время своего первого президентского срока. Политик рассказал, что президент «одной из больших стран» спросил его, получит ли защиту от нападения России та страна, которая не выполнила план альянса по тратам 2% от ВВП на оборону. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы позволил им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал Трамп, по его словам. Он отметил, что после этого предупреждения «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Шольц прокомментировал его слова. Он потребовал не шутить с безопасностью Европы и назвал заявление бывшего президента «играющим на руку России». «Любая релятивизация гарантий помощи НАТО безответственна и опасна», — пояснил немецкий канцлер. Он напомнил, что статья Договора НАТО о коллективной обороне применяется безоговорочно: «Все за одного, один за всех».

Большинство стран НАТО не соответствуют требованию о 2% ВВП. Больше всех на оборону направляют Польша (3,9% своего ВВП), США (3,49%) и Греция (3,01%), необходимый порог по расходам переступили Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Великобритания и Словакия. Меньше всех расходуют на оборонные цели Турция, Испания и Бельгия.

Германия впервые пообещала добиться и поддерживать 2%-й порог трат 27 февраля — спустя три дня после начала Россией военной операции на Украине. Шольц тогда заявил в Бундестаге о поворотном моменте в истории, из-за чего «мир больше не будет прежним». Он выступил за увеличение финансирования военной сферы, чтобы «защитить нашу свободу и нашу демократию». «Мы должны спросить себя: какими возможностями обладает путинская Россия? И какие возможности нам нужны, чтобы противостоять ее угрозам?», — задался тогда вопросами Шольц.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва не заинтересована в войне со странами НАТО и не имеет к ним территориальных претензий. Военную помощь Украине российские власти критикуют, заявляя, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.