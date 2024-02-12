 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц фразой о «танках на полке» объяснил повышение трат на оборону

Канцлер Шольц: Германия будет придерживаться повышенных трат на оборону в 2% ВВП
Сюжет
Военная операция на Украине
Танки и гаубицы не лежат на полке, надо уже сейчас нарастить выпуск оружия, в том числе — для Украины, сказал Шольц. На днях Трамп рассказал, что «позволил бы делать все, что захотят» со страной, которая мало тратит на оборону
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Fabian Bimmer / Getty Images)

Германия и другие страны Европы должны перейти к массовому выпуску вооружений, Берлин будет придерживаться требования НАТО о тратах не менее 2% от ВВП на оборону. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на оружейном заводе концерна Rheinmetall, передает Reuters.

«Если я захочу купить Volkswagen Golf через два-три года, то сегодня я знаю: он будет существовать. Возможно, мне придется ждать его три или шесть месяцев, но затем машина будет стоять во дворе. Но производство вооружений работает не так. Танки, гаубицы, вертолеты и зенитные системы не лежат где-то на полке», — сказал Шольц.

Он призвал западные страны прикладывать больше усилий для военной поддержки Украины, поскольку дать обещания — недостаточно, а одной только помощи от Берлина не хватит. Канцлер назвал это крайне необходимым и добавил: «Потому что, какой бы суровой ни была реальность: мы живем не в мирные времена».

Трамп рассказал, как пригрозил не защитить НАТО при нападении России
Политика
Дональд Трамп

В феврале темы оборонных трат стран НАТО коснулся бывший президент США Дональд Трамп. Он поделился содержанием встречи с лидерами НАТО во время своего первого президентского срока. Политик рассказал, что президент «одной из больших стран» спросил его, получит ли защиту от нападения России та страна, которая не выполнила план альянса по тратам 2% от ВВП на оборону.

«Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы позволил им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал Трамп, по его словам. Он отметил, что после этого предупреждения «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Шольц прокомментировал его слова. Он потребовал не шутить с безопасностью Европы и назвал заявление бывшего президента «играющим на руку России». «Любая релятивизация гарантий помощи НАТО безответственна и опасна», — пояснил немецкий канцлер. Он напомнил, что статья Договора НАТО о коллективной обороне применяется безоговорочно: «Все за одного, один за всех».

Большинство стран НАТО не соответствуют требованию о 2% ВВП. Больше всех на оборону направляют Польша (3,9% своего ВВП), США (3,49%) и Греция (3,01%), необходимый порог по расходам переступили Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Великобритания и Словакия. Меньше всех расходуют на оборонные цели Турция, Испания и Бельгия.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Германия впервые пообещала добиться и поддерживать 2%-й порог трат 27 февраля — спустя три дня после начала Россией военной операции на Украине. Шольц тогда заявил в Бундестаге о поворотном моменте в истории, из-за чего «мир больше не будет прежним». Он выступил за увеличение финансирования военной сферы, чтобы «защитить нашу свободу и нашу демократию». «Мы должны спросить себя: какими возможностями обладает путинская Россия? И какие возможности нам нужны, чтобы противостоять ее угрозам?», — задался тогда вопросами Шольц.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва не заинтересована в войне со странами НАТО и не имеет к ним территориальных претензий. Военную помощь Украине российские власти критикуют, заявляя, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Олаф Шольц ВВП НАТО Дональд Трамп
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Шольц заявил, что конца конфликта на Украине «не видно»
Политика
Bloomberg сообщил о потере Германией статуса промышленной супердержавы
Экономика
Шольц оценил интервью Путина Карлсону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
«Один из лучших». Рекордсмен мира в марафоне погиб в ДТП в 24 года Спорт, 00:03
ЦБ допустил ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат Финансы, 00:00
Каллас назвала слова Трампа о тратах на оборону «будильником» для ЕС Политика, 12 фев, 23:57
Шольц фразой о «танках на полке» объяснил повышение трат на оборону Политика, 12 фев, 23:43
«Нигерийский принц» и программы-вымогатели: история кибермошенничества РБК и Сбер, 12 фев, 23:30
В Литве задержали проигравшего в казино €27 млн работодателя Общество, 12 фев, 23:23
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье Общество, 12 фев, 22:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Маск назвал безумной идею импичмента Трампу из-за отказа помогать Украине Политика, 12 фев, 22:33
Как цифровые рабочие пространства помогают работнику на удаленке РБК и МойОфис, 12 фев, 22:10
Вузы поддержали идею создать комнаты для детей студентов и преподавателей Общество, 12 фев, 22:07
Хоккеист «Спартака» Голдобин побил второй клубный рекорд за три дня Спорт, 12 фев, 22:05
Жители большинства стран G7 перестали считать Россию главной угрозой Общество, 12 фев, 22:01
«Зенит» отдал бразильского полузащитника в аренду «Гремио» Спорт, 12 фев, 21:51
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ Спорт, 12 фев, 21:37