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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о жалобах ВСУ на нехватку снарядов

WSJ: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских
Сюжет
Военная операция на Украине
Дефицит вооружений особо остро ощущается в украинских артиллерийских войсках: по словам представителя СБУ, на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских, пишет WSJ. ВСУ приходится экономить боеприпасы, отмечает газета

Нехватка вооружений в украинской армии особо остро ощущается в артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских, заявил The Wall Street Journal представитель службы безопасности Украины (СБУ).

Газета отмечает, что украинским войскам приходится экономить боеприпасы из опасений, что США сократят военную помощь. Украина в связи с этим сосредоточилась на атаках беспилотников, в том числе по территории России, пишет WSJ.

Американские чиновники заявили The New York Times, что «на горизонте» нет ничего «мощнее», чем выделение Киеву дополнительной помощи Вашингтоном в размере $60 млрд, которое в данный момент блокируется конгрессом США. Эти ассигнования позволили бы закупить в том числе артиллерийские боеприпасы и усилить противовоздушную оборону Киева. По словам собеседников издания, «символизм того, что Америка сейчас отступает, может быть глубоким».

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Конгресс США с осени прошлого года не может согласовать выделение Украине дополнительной помощи в размере $60 млрд. Предложение идет вместе с выделением средств на помощь Израилю и другим партнерам Вашингтона, а также финансированием безопасности границ Штатов. 

7 февраля сенат США (верхняя палата конгресса) отклонил рассмотрение двухпартийного законопроекта, который предусматривал выделение $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю и $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США.

Республиканцы, в том числе бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники выступают против заблокированной инициативы, поскольку, по их мнению, закон дал бы главе государства излишние полномочия по защите мигрантов от депортации, а предложенные меры по снижению их потока недостаточны.

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Президент США Джо Байден допускал, что инициативу заблокируют в палате представителей (нижняя палата конгресса, ее контролируют республиканцы) из-за Трампа, который скорее воспользуется проблемой для давления, а не решит ее.

Несмотря на это, Украина продолжает получать военную помощь от США в рамках долгосрочных контрактов, отмечали в Пентагоне.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
дефицит снаряды ВСУ артиллерия The Wall Street Journal
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