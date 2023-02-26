The Hill подсчитал расходы США на помощь Украине в 2022 году

На военную поддержку Украины США за год потратили свыше $29 млрд. Речь идет, например, о тысячах систем Javelin, более двух тыс. дронов и более 100 млн патронов для стрелкового оружия, пишет The Hill

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США с января 2022 года по январь 2023 года в целом потратили на помощь Украине $75,5 млрд, пишет The Hill со ссылкой на собственные подсчеты.

Издание указывает, что $29,3 млрд пришлось на военную помощь, оказанную с 24 февраля 2022 года, а $45 млрд — на выделение средств «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса».

Отдельно в статье говорится, что в рамках гуманитарной помощи беженцам и другим уязвимых группам как внутри Украины, так и по всему региону, Вашингтон выделил $1,9 млрд.

The Hill также подсчитал, на что и в каких объема тратится военная помощь. Издание приводит суммарный объем вооружений и техники — уже поставленной и той, которую только решено передать Украине.

Так, говорится в заметке, Вашингтон в общей сложности согласился поставить Киеву более 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, свыше 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, 13 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, в том числе более 111 млн патронов к нему, 20 вертолетов МИ-17, более двух тысяч дронов Switchblade и Phoenix Ghost.

Издание приводит пример, сколько уходит средств на каждую из отдельных систем вооружения. Так, каждая РСЗО HIMARS приблизительно стоит $4 млн, а еще $100 тыс. — одна ракета к ней. Всего США поставили Украине 20 таких систем.

Каждый танк Abrams стоит $10 млн, говорится в заметке. США согласились их передать Украине в январе, но, как говорили в Пентагоне, поставка может занять более года.

Западные страны за минувший год оказали Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на $120 млрд. Такую оценку в начале февраля приводил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В целом зарубежные страны и международные организации с 24 февраля 2022 года предоставили Украине помощь на более чем $150 млрд, из этих средств почти треть — $48,5 млрд — пришлась на поддержку в военной сфере, писал в ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на заявлениях стран-доноров и сообщениях в СМИ.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что она не помешает Москве достичь целей военной операции, но принесет Украине «больше страданий». Президент Владимир Путин указывал, что чем более дальнобойные системы будут передаваться западными странами Киеву, тем дальше России придется отодвигать угрозу от своих границ.