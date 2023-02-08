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Генсек НАТО оценил оказанную за год помощь Украине в $120 млрд

Генсек НАТО Столтенберг: Украина получила за год разной помощи на около $120 млрд
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

За год военного конфликта на Украине западные страны предоставили Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи примерно на $120 млрд, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с американским госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция шла на YouTube.

«Как крупнейший союзник [в рамках НАТО], США играют незаменимую роль в поддержке Украины», — отметил он.

Европейские страны стали убежищем для почти 5 млн украинских беженцев, приняли беспрецедентные санкции и отказываются от газа и нефти из России, продолжил Столтенберг. По его мнению, такие действия демонстрируют, «как много мы можем делать», когда Европа и Северная Америка «стоят плечом к плечу».

Генсек НАТО добавил, что российский президент Владимир Путин может завершить конфликт на Украине сегодня же, выведя войска, но альянс не видит признаков, говорящих о желании мира со стороны России. Поэтому, пояснил Столтенберг, западные страны должны предоставить Украине вооружения, которые помогут стране вернуть территории и остаться независимым государством.

Блинкен затем рассказал об изменении номенклатуры военных поставок из США на Украину, он пообещал, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Киевом и европейскими властями, чтобы ВСУ обладали всем, чем нужно «для эффективной самообороны». «По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — подчеркнул госсекретарь (цитата по ТАСС).

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