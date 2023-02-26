В Белом доме предупредили КНР о «реальных издержках» из-за помощи России

Пока США не фиксируют передачу КНР вооружений России, отметили в Белом доме. Ранее в Госдепе и ЦРУ допускали, что Пекин может направить Москве летальное оружие. Китай отмечал, что привержен мирному разрешению конфликта на Украине

Джейк Салливан (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Если Китай решит предоставлять военную помощь России, то его ожидают «реальные издержки», заявил CNN cоветник Белого дома по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«С нашей точки зрения, на самом деле [этот конфликт] представляет реальные сложности для Пекина. И Пекину придется принимать собственные решения о том, как он будет действовать, будет ли он предоставлять военную помощь. Но, если он пойдет по этому пути, это будет стоить Китаю реальных издержек», — сказал Салливан.

В комментарии для NBC News советник сообщил, что пока США не фиксировали фактов предоставления Китаем России военной техники. Вашингтон наблюдает за ситуацией, указал Салливан. По его мнению, такие поставки не в интересах Пекина, поскольку тогда бы некоторые страны отвернулись от него.

В США неоднократно допускали, что Китай может предоставить России военную помощь. 19 февраля госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Пекин «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России». Неделю спустя то же самое сказал глава ЦРУ Уильям Бернс.

The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники сообщали, что КНР может передать России беспилотники, артиллерийские системы и боеприпасы, но решение пока не принято.

24 февраля американский лидер Джо Байден заявил, что не ожидает «серьезной инициативы со стороны Китая по поставкам оружия России», однако в случае, если они будут, США отреагируют должным образом.

В МИД КНР, комментируя слова Блинкена, призвали США, поставляющие «оружие на поле боя», «прекратить перекладывать вину и распространять дезинформацию». Там подчеркнули, что по вопросу конфликта на Украине позиция Китая сводится к поддержке мирных переговоров, и 24 февраля Пекин представил свой план возможного урегулирования ситуации.

В Кремле заявили, что к опровержению представителей Китая не могут ничего добавить. В украинском МИДе также говорили об отсутствии подтверждений поставок оружия Пекином Москве.