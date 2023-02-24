Кулеба заявил об отсутствии доказательств поставок оружия Китаем России

У Киева нет фактов, подтверждающих намерения Пекина поставлять Москве вооружение, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос на полях спецсессии Генеральной ассамблеи ООН.

«У нас нет фактов на руках. Как только мы их получим, тщательно их изучим», — сказал он (цитата по ТАСС).

В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью агентству рассказал, что Вашингтон озабочен такой возможностью. «В контексте нашей озабоченности по поводу того, будет ли Китай вносить свой вклад в российскую военную машину сейчас <...>. Мы ведем с Китаем откровенные разговоры и продолжим это делать», — сказала она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters сообщил, что признаков того, что Китай поставляет России летальное оружие, нет. Однако в альянсе видят сигналы того, что у Пекина есть такие намерения, добавил он.

О том, у Вашингтона есть данные об изучении Китаем возможности поддерживать Россию в конфликте, в том числе поставлять вооружения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 19 февраля. По его словам, в категорию летального вооружения «входит целый ряд вещей, от боеприпасов до оружия».

В МИДе Китая ответили, что не примут попытки США угрожать российско-китайским отношениям. В Пекине назвали заявление Блинкена «ложной информацией».