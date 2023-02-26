Новый президент Чехии счел выполненным «домашнее задание» Киева для НАТО

Петр Павел заявил о соответствии Украины требованиям НАТО во всем, кроме отсутствия конфликта и территориальных споров. Он указал, что Киев мог бы и отказаться от претензий на утраченные регионы, но решать должны только украинцы

Петр Павел (Фото: David W Cerny / Reuters)

Украина выполнила «домашнее задание» для присоединения к НАТО в области технической совместимости, альянс также видит близость Киева по ценностям и долгосрочным стратегическим интересам, осталось только решить проблемы вооруженного конфликта и территориального спора, заявил чешский президент, генерал в отставке, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел в интервью «Суспільне».

«Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны», — сказал Павел.

Президент Чехии рассказал, что на недавней Мюнхенской конференции по безопасности звучали слишком оптимистичные прогнозы по поводу конфликта — это хорошо, но надо учитывать и потенциальные негативные сценарии, например затягивание конфликта. Есть пути, при котором власти и народ Украины сочтут, что возвращение занятых Россией территорий может обернутся неприемлемым числом жертв.

«Я не говорю: давайте подталкивать Украину к уступкам. Такое решение может принять исключительно Украина, потому что там гибнут не наши люди», — пояснил он.

Павел считает, что украинский президент Владимир Зеленский не мог не заявить о намерении ВСУ вернуть все утраченные регионы. «Можете ли вы представить себе лидера подвергшейся агрессии страны, который бы сказал: «Ну ладно, давайте примиримся с потерей территории», — поинтересовался чешский президент. Он допустил, что Киев может внести коррективы в эти планы, но сделано это быть должно лишь по воле самих украинцев.

Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии 28 января 2023 года, он вступит в должность менее чем через две недели — 9 марта 2023 года. Сейчас президентский пост в республике занимает Милош Земан.

Президент России Владимир Путин до ввода войск на Украину заявлял, что в случае принятия этого государства в НАТО уровень военных угроз для Москвы вырастет «кардинально, в разы». Объявляя о начале военной операции год назад, он назвал расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к границам России фундаментальными угрозами.

Украина закрепила стремление к атлантической интеграции в Конституции в 2019 году, а в 2020-м Зеленский утвердил новую стратегию национальной безопасности страны, которая предусматривает развитие особого партнерства с НАТО с целью членства в блоке. Летом прошлого года украинский лидер сравнил политику открытых дверей в альянсе со старыми турникетами метро в Киеве: «Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?».

В НАТО указывали, что не могут принять в альянс страну с нерешенным территориальным спором и конфликтом. «Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», — говорил при этом генсек альянса Йенс Столтенберг.