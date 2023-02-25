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Politico узнало, что США не опасаются применения Москвой ядерного оружия

Politico: администрация США считает маловероятным применение Москвой ядерного оружия
Источники Politico сообщили, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с экспертами заявил, что Вашингтон считает маловероятным применение Россией ядерного оружия
Фото: Al Drago / EPA / ТАСС
Фото: Al Drago / EPA / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия, в частности на Украине, является низкой, сообщает Politico.

По словам источников издания, такую позицию изложил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре по видеосвязи с группой экспертов. «Салливан сказал, что на самом деле нет опасений, что [президент России] Владимир Путин применит стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников», — говорится в статье.

Кроме этого, Салливан раскрыл содержание разговора Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, когда те встречались в Киеве. В частности, президенты обсудили возможные «обязательства» США перед Украиной после завершения конфликта. При этом, по словам помощника Байдена по нацбезопасности, реальных переговоров с Москвой пока не предвидится, указали источники Politico.

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Путин тогда пояснил, что США и НАТО хотят выполнения Россией положений СНВ-3, но одновременно с этим настроены нанести ей «стратегическое поражение». Он напомнил, что в альянс входят еще две ядерные державы — Франция и Великобритания, предложив расширить состав участников СНВ-3 всем НАТО. На следующий день законопроект об приостановке поддержали обе палаты парламента — Дума и Совет Федерации.

В МИД при этом пообещали, что Россия продолжит соблюдать предусмотренные договором ограничения и обмениваться с американской стороной уведомлениями о пусках баллистических ракет. Эту позицию подтвердили в российском Минобороны.

США сочли решение России «большой ошибкой», отметив, что в связи с этим не видят причин менять ядерную политику. «Объявление России о том, что она приостанавливает участие в СНВ, вызывает глубокое сожаление и безответственно», — говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Байден решение России о приостановке СНВ-3 назвал ошибкой, выразив надежду, что действие договора удастся возобновить.

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Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) — это соглашение, подписанное в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Оно ограничивает число готовых к использованию ядерных вооружений для обеих сторон.

Согласно документу, Россия и США могут иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Договор вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США Военная операция на Украине ядерное оружие Россия
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