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В Китае анонсировали визит руководства Евросоюза

Посол КНР Фу Цун: главы ЕК фон дер Ляйен и Евросовета Мишель приедут в Китай
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай в скором времени, но Европе следует избегать «неуместных эмоций» в адрес Пекина из-за Украины, сказал дипломат. В ЕС ранее заявили, что КНР «заняла сторону Москвы»
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине этого года, приготовления для их визита уже ведутся, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун в интервью Global Times.

Дипломат пожелал, чтобы Евросоюз «избегал излишней эмоциональности» при поиске решения конфликта на Украине, пишет издание. По его мнению, ситуация на Украине не должна затрагивать отношения КНР и ЕС, европейские страны испытывают «неуместные эмоции» по отношению к Пекину из-за конфликта Москвы и Киева, но китайская сторона не может согласиться с некоторыми позициями Европы по этой проблеме.

«У людей могут быть желания, но они должны смотреть правде в глаза. В противном случае эта война затянется», — сказал Фу Цун.

Он заверил, что Китай расположен к «более справедливой и разумной позиции» и не станет принимать чью-либо сторону в конфликте на Украине, лишь оказывая помощь достижению мира.

Китай в годовщину начала военной операции России на Украине опубликовал свой план урегулирования конфликта из 12 пунктов, первым среди них значилось уважение суверенитета всех стран. Кроме того, Пекин предложил прекратить военные действия, возобновить переговоры, отменить односторонние санкции, отказаться от менталитета холодной войны и др.

Руководства ЕС, США и других западных стран восприняли план со скепсисом. Фон дер Ляйен пообещала изучить план, но указала, что Китай встал на сторону России в конфликте, а также подписал с Москвой соглашение о неограниченной дружбе. «Там нет упоминания об агрессоре, что странно, потому что ясно, что есть агрессор и есть агрессор. Это незаконно и неспровоцированно. Так что это немного беспокоит», — сказал посол ЕС в Китае Хорхе Толедо.

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В российском МИДе сообщили, что разделяют изложенную в плане позицию Китая. «Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны», — рассказала представитель министерства Мария Захарова.

В конце прошлого года глава Евросовета попросил главу КНР Си Цзиньпиня повлиять на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта с Украиной.

О планах посетить Китай в скором времени говорил французский президент Эмманюэль Макрон. «Я сам поеду в Китай в начале апреля. Теперь Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие <...> и прекратила эту агрессию в качестве предварительного условия для переговоров», — рассказал он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Евросоюз Еврокомиссия Евросовет Шарль Мишель Урсула фон дер Ляйен
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