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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Глава Евросовета попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию ради Украины

Глава Евросовета попросил Си Цзиньпина призвать Россию соблюдать Устав ООН
Глава Евросовета напомнил председателю КНР, что Пекин — член Совбеза ООН, и попросил его повлиять на Россию. Перед этим Си Цзиньпин сделал заявление, что Китай заинтересован в политическом урегулировании конфликта на Украине
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Европейский союз рассчитывает, что Китай как постоянный член Совбеза ООН сможет повлиять на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта с Украиной. Это пожелание глава Евросовета Шарль Мишель высказал в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

«[Глава Евросовета Шарль Мишель] подчеркнул, что ЕС рассчитывает, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН призовет Россию уважать основные принципы Устава ООН», — заявил Лейтс (цитата по Euronews). — Оба лидера подчеркнули, что ядерные угрозы безответственны и крайне опасны».

Си на встрече с Мишелем заявил, что политическое решение конфликта больше всего отвечает интересам всех европейских и азиатских стран, и отметил, что Пекин призывает избегать эскалации и намерен содействовать переговорам. Также нужно обязательно контролировать побочные эффекты от кризиса и проявить бдительность к возникающим рискам, напомнил китайский политик.

В Уставе ООН говорится, что организация стремится «утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций». Ради этого члены организации договорились «проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи», а также объединить силы для поддержания международного мира и безопасности. «Все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций», — говорится в документе.

24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, он назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» страны, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». «Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине», — заявил он 18 марта, выступая в «Лужниках» на концерте в честь годовщины присоединения Крыма. О том, что целями спецоперации на Украине являются освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России, Путин говорил и в октябре.

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Встреча, на которой глава Евросовета и Си Цзиньпин обсуждали урегулирование конфликта, состоялась утром 1 декабря в Пекине. Во время однодневного визита еврочиновника стороны также обсуждали торговлю и соблюдение прав человека в Китае, рассказал Лейтс. Мишель подчеркнул в беседе с главой КНР, что ключевым вопросом для лидеров ЕС является перебалансировка торговых отношений, и «изложил трудности, с которыми сталкиваются компании и инвесторы ЕС, которые усугубились пандемией».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Европейский совет Си Цзиньпин Шарль Мишель Совбез ООН
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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