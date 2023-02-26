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Bloomberg указал на раскол среди республиканцев после слов Пенса о Киеве

Bloomberg сообщил о расколе среди республиканцев после слов Пенса в поддержку Украины
Бывший вице-президент США раскритиковал однопартийцев, которые не поддерживают помощь Украине. В частности, против этого возражает экс-президент Дональд Трамп

Бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс
выступил в защиту помощи Украине и раскритиковал однопартийцев, которые скептически относятся к поддержке Киева, сообщает Bloomberg.

«Хотя некоторые в моей партии придерживаются несколько иной точки зрения, позвольте мне прояснить: в руководстве Республиканской партии не может быть места для апологетов [президента России Владимира] Путина. В нем может быть место только для борцов за свободу», — сказал Пенс в ходе выступления в Техасском университете. Он возложил на Путина ответственность за конфликт на Украине.

Агентство отмечает, что хотя Пенс не упомянул экс-президента США Дональда Трампа, при котором занимал пост вице-президента, и потенциального соперника на выборах в 2024 году, Трамп неоднократно хвалил Путина, в том числе называя его «гением».

Экс-вице-президент призвал Вашингтон и его союзников усилить санкции против Москвы и продолжить поставлять на Украину вооружения и оказывать ей гуманитарную помощь.

Бывший госсекретарь Майк Помпео, который, как и Пенс, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах в 2024 году, а также бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли, объявившая о начале предвыборной кампании, поддерживают помощь США Украине. В то же время Трамп, объявивший о намерении баллотироваться в ноябре, и губернатор Флориды Рон Десантис, который, как ожидается, также присоединится к предвыборной гонке, посоветовали президенту Джо Байдену больше заботиться о внутренних делах, таких как нелегальная иммиграция и контрабанда наркотиков на южной границе.

Трамп, в частности, возражал против поставок танков на Украину, за которыми, по его мнению, может последовать ядерное оружие. Он также утверждал, что если бы он возглавлял Соединенные Штаты сейчас, то смог бы урегулировать конфликт всего за сутки. Бывший американский лидер обвиняет Байдена в том, что тот «в силу своей слабости и некомпетентности» подвел мир к третьей мировой войне.

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Елена Чернышова
Майк Пенс Дональд Трамп поставки оружия Украина
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