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Bloomberg узнал о подготовке «оппонента Трампа» к выборам президента США

Bloomberg: губернатор Флориды станет конкурентом Трампа на выборах президента США в 2024-м
Губернатор Флориды Десантис готовится вступить в президентскую гонку от Республиканской партии и может стать основным соперником Дональда Трампа на праймериз, пишет Bloomberg. Объявить о начале кампании могут уже в конце февраля
Рон де Сантис
Рон де Сантис (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Губернатор Флориды и член Республиканской партии США Рон Десантис готовится баллотироваться на пост президента в 2024 году, хотя официально об этом пока не объявляли, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, «за кулисами» Десантис и его команда советников уже проводят опросы и ищут консультантов для участия в президентской кампании. Так, в последние выходные февраля в одном из отелей в Палм-Бич во Флориде запланирован выездной семинар для примерно 150 доноров, лидеров Республиканской партии и представителей власти, указывает Bloomberg.

Команда Десантиса также ищет поддержку среди республиканцев — губернаторов в таких штатах, как Айова, Нью-Гэмпшир, Пенсильвания и Южная Каролина, чтобы заручиться их поддержкой на предстоящих праймериз.

Эксперты Bloomberg называют Десантиса основным потенциальным соперником экс-президента США Дональда Трампа в выдвижении от Республиканской партии. «У Десантиса нет причин начинать кампанию прямо сейчас. У него есть известность и способность собирать деньги», — отметил бывший политический директор Национального комитета Республиканской партии Майк ДюХейм. По его словам, кандидатура Десантиса «сводит Трампа с ума».

Рон Десантис родился в Джексонвилле в 1978 году. В 2001-м окончил Йельский университет с отличием со степенью бакалавра искусств. Отработав год учителем истории в Дарлингтонской школе, поступил в Гарвардскую юридическую школу, которую окончил также с отличием в 2005 году со степенью доктора юриспруденции. Позже в том же году был откомандирован в рамках судебной службы JAG на военно-морскую базу Мейпорт (Флорида) в качестве прокурора. В 2006-м повышен в звании до лейтенанта. Работал в том числе с заключенными в объединенном следственном изоляторе тюрьмы Гуантанамо.

По возвращении со службы был назначен специальным помощником прокурора США во Флориде. Впервые был избран в конгресс в 2012 году. Был активным сторонником выдвижения Трампа на выборах президента в 2017 году, также критиковал расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы. В августе 2018 года Десантис выиграл губернаторские выборы во Флориде, став 46-м губернатором штата.

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Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года, они станут 60-ми по счету. Белый дом еще в июле сообщал, что действующий президент США Джо Байден намерен баллотироваться вновь, однако накануне сам Байден заявил об отсутствии твердого решения по этому поводу.

Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре. «Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня вечером выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — заявил он на встрече со сторонниками, выступая в своем поместье Мар-о-Лаго (Флорида). Среди его первых предвыборных обещаний — намерение реформировать американскую избирательную систему.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США выборы президента Флорида Дональд Трамп
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