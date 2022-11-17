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Выборы в США ,  
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Бывший вице-президент США Пенс допустил участие в президентских выборах

Бывший вице-президент США Пенс: Трамп не лучший кандидат на пост президента в 2024 году
Майк Пенс
Майк Пенс (Фото: Megan Varner / Getty Images)

Бывший вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала CNN заявил, что экс-президент Дональд Трамп не лучший кандидат на пост главы государства на выборах в 2024 году.

Пенс считает, что у американцев будут варианты лучше, чем Трамп, и не исключил, что одним из таких станет он сам. «Я буду держать вас в курсе», — пообещал бывший вице-президент.

«Я думаю, что пришло время для нового руководства в этой стране, которое объединит нас вокруг наших самых высоких идеалов», — сказал он.

Пенс был вице-президентом во время президентства Трампа, в 2017–2021 годах. 20 января прошлого года, после вступления в должность нынешнего главы государства Джо Байдена, он сложил с себя полномочия. Новым вице-президентом стала Камала Харрис.

Трамп 15 ноября объявил о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. В случае победы он пообещал реформировать американскую избирательную систему. В 2020 году Трамп пытался переизбраться на второй срок, но уступил Байдену, после чего не признал поражения и безуспешно пытался оспорить итоги выборов.

В октябре Байден сказал, что пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру в 2024 году. Вместе с тем он выразил уверенность, что сможет победить Трампа, если баллотируется.

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В ноябре в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы набрали необходимое большинство в палате представителей (нижняя палата) — из 435 мест они получили 218, тогда как демократы — 210. Байден поздравил Республиканскую партию с победой и заявил о готовности к работе с ней. В то же время сенат (верхнюю палату), по прогнозам CNN, будут контролировать демократы: они получили здесь 50 мест. У республиканцев пока 49, но даже если последнее место достанется им, решающий голос будет за вице-президентом Харрис, а та представляет Демократическую партию.

Теги
Майк Пенс Дональд Трамп президентские выборы США
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