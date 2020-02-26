Зеленский отказался считать Крым ценой мира в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 12:20
В ОНФ ответили на сообщения о планах объединения с «Единой Россией» Политика, 14:01 В России в 2019 году подделали монету номиналом в 1 руб. Финансы, 13:55 Крупнейший СПГ-завод в России произвел газа на 11% больше своей мощности Бизнес, 13:47 Путин потребовал избавляться от допускающих произвол полицейских Общество, 13:44 В Ульяновске школьник напал с ножом на учительницу Общество, 13:44 Партнер Morgan Creek посоветовал не слушать Уоррена Баффета Крипто, 13:43 Сыгравший в НХЛ заливщик льда стал почетным гражданином Северной Каролины Спорт, 13:38 Лувр побил свой рекорд посещаемости благодаря Леонардо Да Винчи Стиль, 13:34 Как подтолкнуть покупателей к импульсивным покупкам: пять рабочих приемов Pro, 13:32 Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе Политика, 13:30 Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году Общество, 13:28 Дочь покойного главы Узбекистана предложила вернуть $686 млн за свободу Общество, 13:26 Закрытый на карантин из-за коронавируса отель на Канарах. Фоторепортаж Общество, 13:21  «Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка создать конкурента «Яндекс.Авто» Технологии и медиа, 13:18
Политика ,  
0 

Зеленский отказался считать Крым ценой мира в Донбассе

Киев прикладывает все усилия для того, чтобы над Крымом развевался украинский флаг, но признает, что в ближайшее время это не случится. Сейчас Украина должна позаботиться о своих соотечественниках на полуострове, сказал Зеленский
Вид Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в ближайшее время вернуть Крым у Украины не получится. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме Age of Crimea, запись выступления опубликована в Facebook администрации президента Украины.

Он добавил, что сейчас все усилия Киева нацелены на то, чтобы добиться мира в Донбассе. «Но это не означает, что Крым снимается с повестки или сможет стать ценой мира в Донбассе... Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — заявил Зеленский.

В первую очередь среди таких задач он назвал поддержку граждан Украины, живущих в Крыму или имеющих крымскую регистрацию. «Многие из них ждут возвращения Крыма Украине. То, что они не говорят об этом вслух, не значит, что их нет. И они должны знать, что государство о них не забыло», — сказал глава Украины. Он подчеркнул, что предыдущая украинская власть в реальности не заботилась о них и жители Крыма сталкивались с дискриминацией. Это Зеленский назвал недопустимым. В числе задач на этом направлении он назвал обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом для того, чтобы въезжающие видели «комфортную и безопасную Украину».

В середине февраля Зеленский заявил, что Киев намерен провести местные выборы в октябре 2020 года не только на подконтрольных Киеву территориях, но и в Крыму и Донбассе.

Об обустройстве граничащих с Крымом территорий страны Зеленский также говорил раньше, предлагая устроить для переселенцев из Крыма «город-сад» в Херсонской области. «Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — заявлял он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что идею подобного обустройства Украины можно только приветствовать, но жители Крыма уже сделали «выбор в сторону мечты».

В марте 2014 года в ходе референдума о присоединении к России явка в Крыму составила 83,1%, за изменение принадлежности полуострова проголосовали 96,77% граждан.

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что вернуть Крым силами одной Украины невозможно. Для возвращения полуострова под контроль Киева он назвал необходимой помощь международных партнеров.

Кремль и российский МИД неоднократно заявляли, что Москва считает невозможным обсуждение вопроса возврата полуострова в состав Украины. В октябре 2019 года замглавы МИДа Андрей Руденко заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт навсегда». В Кремле говорили, что принадлежность Крыма не будет обсуждаться ни в каком формате, в том числе «нормандском».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Крым
Материалы по теме
Депутат от «Слуги народа» предложила способ провести «выборы» в Крыму
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму
Политика
Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым из новых городов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter