Зеленский отказался считать Крым ценой мира в Донбассе

Киев прикладывает все усилия для того, чтобы над Крымом развевался украинский флаг, но признает, что в ближайшее время это не случится. Сейчас Украина должна позаботиться о своих соотечественниках на полуострове, сказал Зеленский

Вид Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в ближайшее время вернуть Крым у Украины не получится. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме Age of Crimea, запись выступления опубликована в Facebook администрации президента Украины.

Он добавил, что сейчас все усилия Киева нацелены на то, чтобы добиться мира в Донбассе. «Но это не означает, что Крым снимается с повестки или сможет стать ценой мира в Донбассе... Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — заявил Зеленский.

В первую очередь среди таких задач он назвал поддержку граждан Украины, живущих в Крыму или имеющих крымскую регистрацию. «Многие из них ждут возвращения Крыма Украине. То, что они не говорят об этом вслух, не значит, что их нет. И они должны знать, что государство о них не забыло», — сказал глава Украины. Он подчеркнул, что предыдущая украинская власть в реальности не заботилась о них и жители Крыма сталкивались с дискриминацией. Это Зеленский назвал недопустимым. В числе задач на этом направлении он назвал обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом для того, чтобы въезжающие видели «комфортную и безопасную Украину».

В середине февраля Зеленский заявил, что Киев намерен провести местные выборы в октябре 2020 года не только на подконтрольных Киеву территориях, но и в Крыму и Донбассе.

Об обустройстве граничащих с Крымом территорий страны Зеленский также говорил раньше, предлагая устроить для переселенцев из Крыма «город-сад» в Херсонской области. «Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — заявлял он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что идею подобного обустройства Украины можно только приветствовать, но жители Крыма уже сделали «выбор в сторону мечты».