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Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму

Владимир Зеленский  (Фото: Sven Hoppe / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также в Крыму. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — сказал Зеленский.

Он отметил, что сделать это без «элементарных политических условий», условий безопасности, нарушив Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, неприемлемо, «особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных (Киеву. — РБК) территориях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов».

12 февраля новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о наличии у Киева четкого плана проведения выборов в Донбассе в 2020 году. Также он назвал логичной идею провести местные выборы на всей территории Украины.

В январе пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что выборы в Донбассе могут пройти только после возвращения на родину беженцев из этого региона. Объясняя такое условие, пресс-секретарь Кучмы привела в пример выборы в других странах после вооруженных конфликтов — Хорватии, Боснии, Либерии. По ее словам, преждевременные выборы — когда не вернулись беженцы, не установлен контроль над границами — могут привести не к примирению, а к возобновлению боевых действий.

Теги: Владимир Зеленский, Крым, местные выборы, Украина
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