Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить для переселенцев из Крыма «город-сад» в Херсонской области, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — отметил украинский лидер.

Начать строительство такого городка планируется в этом году, рассказал Зеленский. По его словам, на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе «с временно оккупированным Крымом» создадут специальный хаб с развитой инфраструктурой, чтобы украинцам было комфортно пересекать границу. Также будут построены «качественные дороги», добавил он.

Киев считает Крым «аннексированной» Россией территорий. Москва указывает, что полуостров вошел в состав России на законных основаниях — в результате референдума в 2014 году, и считает вопрос о претензиях Украины на него закрытым.