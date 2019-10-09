Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 13:19
Из Сирии после начала военной операции обстреляли города в Турции Общество, 20:04 Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым силами одной Украины Политика, 19:57 Евросоюз потребовал от Турции остановить операцию в Сирии Политика, 19:43 SANA сообщило о поджоге курдами нефтяных скважин на севере Сирии Политика, 19:38 Две российские теннисистки вышли во второй круг турнира в Австрии Спорт, 19:32 Адвокат сообщила об отказе прокурора от декларации в деле Израйлита Общество, 19:18 Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме» Общество, 19:18 Суд вновь заочно арестовал сообщившего о сотнях жертв в Кемерово пранкера Общество, 19:14 СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче Спорт, 19:14 Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве Общество, 19:14 На востоке Германии произошла вторая за день стрельба Общество, 18:54 Сергей Иванов — о жирах, ЗОЖ и российской продуктовой корзине Партнерский материал, 18:53 Путин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе Политика, 18:51 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:46
Украинский кризис ,  
0 
Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым силами одной Украины
«Формулы» для Крыма, аналогичной той, что была принята по урегулированию в Донбассе, нет, заявил Зеленский. По его словам, в случае полуострова Украине нужна помощь международных партнеров и армия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формулы Штайнмайера» для Крыма нет, передает «Крым. Реалии».

«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, Украина сама не справится», — сказал глава государства. По его словам, Киеву нужна помощь международных партнеров, а также мощная армия.

«Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», — пояснил Зеленский.

Материал дополняется

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, Крым
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter