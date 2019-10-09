Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым силами одной Украины

«Формулы» для Крыма, аналогичной той, что была принята по урегулированию в Донбассе, нет, заявил Зеленский. По его словам, в случае полуострова Украине нужна помощь международных партнеров и армия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формулы Штайнмайера» для Крыма нет, передает «Крым. Реалии».

«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, Украина сама не справится», — сказал глава государства. По его словам, Киеву нужна помощь международных партнеров, а также мощная армия.

«Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», — пояснил Зеленский.

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