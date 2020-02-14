Кремль ответил на идею Зеленского построить «город-сад» для крымчан

Ранее Зеленский заявил о планах построить в Херсонской области город для переселенцев из «оккупированного» Россией Крыма. В Кремле заявили в ответ, что крымчане уже сделали «выбор в сторону мечты»

Вид Крыма (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского построить «город-сад» для переселенцев из Крыма.

«Если для кого бы то ни было на Украине будет построен «город мечты», это можно будет только приветствовать», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

При этом представитель Кремля указал на то, что жители полуострова уже сделали «выбор в сторону мечты», проголосовав за вхождение региона в состав России на референдуме в марте 2014 года. Тогда в ходе этого голосования явка в Крыму составила 83,1%, за присоединение полуострова к России проголосовали большинство (96,77%) граждан.

Накануне, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с постоянным представителем президента в Автономной Республике Крым завил о желании построить в Херсонской области на юге страны город для переселенцев из Крыма, в частности для 500 семей крымских татар. «<…> чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад», — сказал он. Также глава государства отметил, что на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на границе с «временно оккупированным Крымом» будет создан хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПП.