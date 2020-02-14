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Кремль ответил на идею Зеленского построить «город-сад» для крымчан

Ранее Зеленский заявил о планах построить в Херсонской области город для переселенцев из «оккупированного» Россией Крыма. В Кремле заявили в ответ, что крымчане уже сделали «выбор в сторону мечты»
Вид Крыма (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского построить «город-сад» для переселенцев из Крыма.

«Если для кого бы то ни было на Украине будет построен «город мечты», это можно будет только приветствовать», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

При этом представитель Кремля указал на то, что жители полуострова уже сделали «выбор в сторону мечты», проголосовав за вхождение региона в состав России на референдуме в марте 2014 года. Тогда в ходе этого голосования явка в Крыму составила 83,1%, за присоединение полуострова к России проголосовали большинство (96,77%) граждан.

Накануне, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с постоянным представителем президента в Автономной Республике Крым завил о желании построить в Херсонской области на юге страны город для переселенцев из Крыма, в частности для 500 семей крымских татар. «<…> чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад», — сказал он. Также глава государства отметил, что на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на границе с «временно оккупированным Крымом» будет создан хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПП.

Комитет Рады заявил о невозможности поставок воды в Крым до «деоккупации»
Политика

В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из реки Днепр. Вода из канала, связывающего полуостров с Днепром, обеспечивала 85% потребностей сельского хозяйства региона. В 2017 году власти Херсонской области запустили в эксплуатацию новую дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.

О возможности восстановления поставок воды в Крым заявил в конце января председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Юрий Аристов. По словам парламентария, власти Киева рассматривали идею продавать воду России. Председатель президентской фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия также допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в России организация) Рефат Чубаров сравнил эту идею со сдачей полуострова не только крымскотатарского народа, но и всех украинцев. «Их там не меньше и не больше — аж 500 тысяч», — подчеркнул он. По его словам, крымские татары не допускают, что государство может их «продать за воду». Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отмечал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до «деоккупации» полуострова. В Кремле заявили, что Крым по-прежнему «не может быть объектом для разменов» с Киевом, однако власти готовы рассмотреть предложения по дополнительному водоснабжению региона.

Авторы: Полина Химшиашвили, Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Крым
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