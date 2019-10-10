В МИД отказались обсуждать вопрос принадлежности Крыма на любых площадках

Россия не будет обсуждать тему принадлежности Крыма ни в рамках «нормандского» формата, ни на каких-либо других площадках, а сам вопрос «закрыт навсегда». Об этом заявил замглавы МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.

По его словам, «нормандский» формат был создан для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и не предназначен для других вещей. «Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата», — сказал Руденко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для него саммит в «нормандском» формате — это еще и возможность обсудить вопрос по статусу Крыма, передает «Гордон».

Зеленский отмечал, что сейчас не существует какой-либо платформы, где бы обсуждалась эта тема. Кроме наших западных партнеров... Вопрос Крыма там есть в санкционном формате. Пока что только так», — сказал президент Украины.