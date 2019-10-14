Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Этот вопрос был закрыт в свое время, и причины этого хорошо известны», — заявил Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить этот вопрос во время встречи «нормандской четверки». Эту идею украинский лидер высказал во время пресс-марафона, состоявшегося 11 октября этого года.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле внимательно ознакомились с основными высказываниями Зеленского, особенно по Донбассу и минским договоренностям.

В ходе состоявшегося 11 октября пресс-марафона президент Украины отметил, что саммит в «нормандском» формате является возможностью обсудить статус Крыма.