Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по энергообъекту на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий деятельность ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

«Нанесено поражение объекту, <...> обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сообщении.

Также, по данным Минобороны, нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Использовались оперативно-тактическая авиация, БПЛА, а также силы ракетных войск и артиллерии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Минобороны Украина
