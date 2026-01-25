Минобороны сообщило об ударе по энергообъекту на Украине
Российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий деятельность ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
«Нанесено поражение объекту, <...> обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сообщении.
Также, по данным Минобороны, нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Использовались оперативно-тактическая авиация, БПЛА, а также силы ракетных войск и артиллерии.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»