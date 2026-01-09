 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны ударило «Орешником» в ответ на атаку по резиденции Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
В Минобороны заявили, что ударили по объектам производства беспилотников и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинского ОПК

Российские войска в ночь на пятницу, 9 января, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования по критически важным объектам на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны. Ведомство назвало удар ответом на атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

В ходе удара были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности «Орешник». Были поражены, говорят военные, объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны заверили, что такие «террористические действия» Киева и впредь «не останутся без ответа». В ведомстве сказали, что цели удара достигнуты.

Новейшая российская ракета «Орешник»: что о ней известно
База знаний

О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Путин.

На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. О старте выпуска президент объявил в начале ноября 2025-го.

Минобороны России 1 января заявило, что российская сторона передала представителю военного атташе посольства США в Москве материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника, с помощью которого была предпринята попытка атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков сообщил американской стороне, что расшифровка навигационных систем, проведенная российскими спецслужбами, «безапелляционно подтвердила», что целью атаки был комплекс зданий резиденции.

Минобороны ударило «Орешником» в ответ на атаку по резиденции Путина
Video

Как писала The Wall Street Journal, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место. «Я не верю, что этот удар имел место», — сказал Трамп на борту Air Force One. «Неподалеку произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения», — пояснил тогда Трамп.

До этого американский лидер говорил, что узнал от самого Путина об атаке на его резиденцию в Новгородской области. Главы Белого дома тогда сказал, что «сейчас неподходящее время для всего этого». Лидеры созвонились 29 декабря 2025 года.

