Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

В мирном плане США есть пункт о вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Однако некоторые государства-члены обеспокоены попыткой прямо увязать восстановление страны с ее принятием в сообщество, отмечает издание

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Некоторые страны ЕС выступают против присоединения Украины к союзу в 2027 году, которое обсуждается в рамках урегулирования. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Такие же данные приводит Financial Times (FT).

Как пишет FT, в первоначальном проекте плана США по урегулированию из 20 пунктов, был назван срок вступления Украины в ЕС — 2027 год. Однако этот вопрос до сих пор находится на стадии обсуждения, поскольку некоторые государства Евросоюза высказали свои возражения, сообщает издание.

Politico же пишет со ссылкой на документ, распространенный недавно перед саммитом ЕС (в нем же речь шла о плане восстановления Украины стоимостью $800 млрд), что присоединение Киева в нем тесно увязано с восстановлением страны. Именно это, а не само финансирование, по данным издания, обеспокоило некоторых европейских политиков.

«После этого не было особого обсуждения, но ряд лидеров выразили обеспокоенность по поводу вступления [Украины] в ЕС», — сказал Politico европейский дипломат.

В документе ускоренное вступление Украины в ЕС трактуется как ключевой элемент программы реформ до 2027 года. Однако многие европейские лидеры, как сообщает газета, предупредили о «непредвиденных осложнениях для союза», если расширение сообщества и восстановление Украины после конфликта будут формально увязаны.

Еще один дипломат в беседе с Politico назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Оба они, по его словам, утверждают, что подобная увязка никогда не обсуждалась на уровне европейских лидеров. Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщила, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства. О том, что отдельные страны против пункта в мирном плане о вступлении Украины в ЕС к 1 января 2027 года, говорил и президент Сербии Александр Вучич.

Ранее FT со ссылкой на источник сообщила, что Киев готов рассмотреть мирное соглашение с Москвой, включая территориальные уступки, только при условии, что Украина станет полноправным членом Европейского союза. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ноябре заявила о возможном введении «испытательного срока» на несколько лет для новых членов ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Киев согласен лишь на полноценное членство.

Хотя Украина, как указывала FT, получила статус кандидата на вступление в Европейский союз в 2022 году, она официально не завершила ни одного переговорного этапа для вступления в ЕС. Россия не против присоединения Киева к этому сообществу: власти указывают, что это экономический, а не военный союз. Для присоединения Украины к ЕС необходимо согласие всех действующих членов. Против, в частности, выступает Венгрия.