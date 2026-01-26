Дмитриев сообщил, что Зеленский затягивает наступление мира на Украине

Владимир Зеленский (Фото: Christian Mang / Getty Images)

Владимир Зеленский задерживает установление мира на Украине, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Лекция Зеленского европейцам в Давосе прошла неудачно. Его промедление с принятием территориальных уступок задерживает мирный процесс», — написал Дмитриев в X. Так он прокомментировал слова вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который написал, что Зеленский, несмотря на масштабную поддержку, проигрывает: «Ты теряешь мужчин, авторитет и достоинство: подпишите мирное соглашение как можно скорее. Вы должны выбрать между поражением и поражением».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, «Европа до сих пор не знает, как себя защищать».

Также Зеленский обвинил Евросоюз в нерешительности относительно российско-украинского конфликта. Он заявил, что европейские страны любят говорить о будущем, но избегают конкретных действий.

На том же Всемирном экономическом форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп также раскритиковал Европу за то, что она, по его словам, движется в неправильном направлении. 22 января Трамп объявил, что США «никогда не нуждались в НАТО» и «толком ничего не получили» от альянса.