Военная операция на Украине
Дмитриев сообщил, что Зеленский затягивает наступление мира на Украине

Дмитриев: Зеленский затягивает установление мира на Украине
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christian Mang / Getty Images)

Владимир Зеленский задерживает установление мира на Украине, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Лекция Зеленского европейцам в Давосе прошла неудачно. Его промедление с принятием территориальных уступок задерживает мирный процесс», — написал Дмитриев в X. Так он прокомментировал слова вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который написал, что Зеленский, несмотря на масштабную поддержку, проигрывает: «Ты теряешь мужчин, авторитет и достоинство: подпишите мирное соглашение как можно скорее. Вы должны выбрать между поражением и поражением».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, «Европа до сих пор не знает, как себя защищать».

Также Зеленский обвинил Евросоюз в нерешительности относительно российско-украинского конфликта. Он заявил, что европейские страны любят говорить о будущем, но избегают конкретных действий.

На том же Всемирном экономическом форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп также раскритиковал Европу за то, что она, по его словам, движется в неправильном направлении. 22 января Трамп объявил, что США «никогда не нуждались в НАТО» и «толком ничего не получили» от альянса.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Персоны
Елена Наумова
Кирилл Дмитриев Владимир Зеленский Давос
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
