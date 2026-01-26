 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Глава МИД Эстонии ответил Шрёдеру на призыв не «демонизировать» Россию

Глава МИД Эстонии раскритиковал экс-канцлера Германии Шрёдера за мнение о России
Сюжет
Война санкций
Курс на восстановление сотрудничества с Россией, который продвигает Шрёдер, ведет Европу к старым ошибкам, заявил Цахна. По его мнению, бывший канцлер пытается вызвать в ЕС раскол
Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер пытается изменить курс Европы в отношении России на тот, который ведет к старым ошибкам. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает ERR.

Цахкна выступил с заявлением вскоре после выхода статьи Шрёдера в газете Berliner Zeitung, где тот призвал восстановить сотрудничество с Россией в энергетической сфере и прекратить ее «демонизацию».

«Недавние размышления бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в газете Berliner Zeitung — это ползучая попытка разделить Европу и увести нас от нынешнего курса давления на Россию, вернув на старый путь, который уже привёл к катастрофическим последствиям», — заявил эстонский министр. Он выразил сожаление, что сторонники мнения Шрёдера временами находятся и в его стране.

Шрёдер призвал найти дипломатическое решение конфликта на Украине
Политика
Герхард Шрёдер

Статья Шрёдера была опубликована в Berliner Zeitung 23 января. В ней политик подчеркнул, что по-прежнему считает правильным курс на обеспечение Германии дешевой энергией из России, который сам продвигал в годы руководства страной. Он также отметил, что использование немецких технологий при добыче и доставке российского газа сделает этот процесс экологичным. «Клеветать на это просто бессмысленно. Наоборот, нам нужны такие формы сотрудничества с Россией», — заявил экс-канцлер Германии.

Политик также выступил против образа России «как вечного врага». «Россия — это не страна варваров, а страна с великой культурой и разнообразными историческими связями с Германией», — подчеркнул он.

Через два дня после выхода материала Цахна выразил свое мнение на ее счет в X. Он написал, что призывы избегать «демонизации» страны и «даже намеки на возобновление энергетического сотрудничества — это просто ужас». Российскую военную операцию Цахна счел результатом «многолетней политики умиротворения и десятилетий веры в то, что торговля обуздает агрессию».

«Эта вера финансировала перевооружение и закрепила за Европой энергетическую зависимость, которая поддерживала денежный поток [в Россию]», — заявил Цахна.

В 1998 году, после победы социал-демократической партии Германии над блоком ХДС/ХСС, Герхард Шрёдер был избран седьмым немецким канцлером, сменив на посту Гельмута Коля, находившемся на должности больше 16 лет. Позиция Герхарда Шрёдера во время пребывания на посту канцлера Германии характеризовалась курсом на стратегическое партнерство с Россией. 8 сентября 2005 года (за десять дней до выборов в бундестаг) «Газпром» и немецкие E.ON и BASF (энергетический и химический концерны) подписали принципиальное соглашение о строительстве газопровода «Северный поток — 1».

Шрёдер неоднократно призывал отменить санкции Евросоюза против России. Он называл санкции «бессмысленными» и подчеркивал, что Германии и России нужно сотрудничать друг с другом.

В октябре 2025 года Шрёдер дал показания во время заседания комиссии по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство «Северного потока-2». Он рассказал следователям, что его тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным принесли пользу Берлину. По его словам, тесное сотрудничество в области энергетической политики «между Россией и Германией было и будет крайне разумным».

Когда Шрёдер подвергался нападкам, Путин заступался за него.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Герхард Шрёдер Германия Эстония сотрудничество
Герхард Шрёдер фото
Герхард Шрёдер
бывший канцлер Германии
7 апреля 1944 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
