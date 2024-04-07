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Военная операция на Украине ,  
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Шрёдер призвал найти дипломатическое решение конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Шрёдер призвал власти Франции и Германии взять на себя инициативу по выработке дипломатического решения военного конфликта, поскольку Китай, по мнению экс-канцлера, не заинтересован в этом
Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Франции и Германии следует взять на себя инициативу и выступить за дипломатическое урегулирование конфликта Украины и России, считает бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер (1998-2005).

В интервью Süddeutsche Zeitung Шрёдер заявил, что ему нравится предложение лидера парламентской фракции социал-демократов (СДПГ) Рольфа Мютцениха заморозить конфликт. По мнению политика, действия в этом направлении помогут СДПГ «вновь заявить о себе как о антивоенной партии». Он также поддержал нынешнего канцлера Олафа Шольца, который выступает против поставок Украине крылатых ракет Taurus.

Мютцених во время недавних обсуждений в бундестаге поставок оружия Украине призвал подумать о том, как можно «заморозить войну, а потом положить ей конец». Его осудили несколько немецких политиков, например, вице-президент бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт сочла, что Мютцених таким образом хочет заставить Киев «подчиниться» Москве.

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Герхард&nbsp;Шрёдер и Владимир Путин

По словам Шрёдера, наивно думать, что большую роль в окончании конфликта может сыграть Китай. «Почему он должен быть заинтересован в этом?» — задал вопрос экс-канцлер, по мнению которого, Пекин «больше всех выигрывает» в плане усиления своего влияния.

Шрёдер несколько раз высказывался о возможных способах урегулирования военного конфликта Москвы и Киева. Например, в 2022 году он заявил, что достичь мира можно было бы, если бы этому не «помешали» США. В конце марта экс-канцлер допустил, что поспособствовать окончанию военных действий может его дружба с Путиным. В Кремле на это ответили, что хорошие отношения Путина и Шрёдера действительно помогали решать сложные вопросы, а действующих властей Германии такой воли нет.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Герхард Шрёдер Германия Военная операция на Украине Украина
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