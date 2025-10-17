 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шрёдер рассказал о своих беседах с Путиным

Они обсуждали поставки газа в Германию и энергетическую политику в целом. По словам Шрёдера, его тесные отношения с Путиным принесли пользу Германии
Герхард Шредер
Герхард Шредер (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (1998–2005) рассказал о своих личных беседах с президентом России Владимиром Путиным. Шрёдер дал показания во время заседания комиссии по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство «Северного потока-2».

Он сообщил, что несколько раз говорил с бывшим канцлером Ангелой Меркель и Путиным об энергетической безопасности поставок газа по «Северному потоку». По его словам, Берлин и Москва «всегда были согласны по вопросам о трубопроводе: Россия хотела продавать газ, Германия хотела его покупать». Он также подчеркнул, что приобретать газ из России «было крайне выгодно».

Корреспондент «РИА Новости» передает с заседания комиссии, что Шредер также рассказал, что общался с Путиным о давлении США на правительство Меркель в «интересных беседах о мировой политике».

Как пишет Bild, Шрёдер сказал, что его тесные отношения с Путиным принесли пользу ФРГ. По его словам, тесное сотрудничество в области энергетической политики «между Россией и Германией было и будет крайне разумным».

Экс-канцлер сообщил, что также обсуждал «Северный поток-2» с премьер-министром Мекленбурга — Передней Померании Мануэлой Швесиг, с управляющим директором Nord Stream и бывшим майором Штази Маттиасом Уорнигом, а также с бывшим премьер-министром Эрвином Селлерингом и тогдашним министром энергетики Кристианом Пегелем, передает NDR.

«Везде, где я мог быть полезен, я поддерживал контакты. Это само собой разумеется. Ты делаешь это как порядочный человек», — сказал Шрёдер.

Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. С 2006 года он возглавлял комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». В феврале 2022 года «Газпром» сообщил о выдвижении Шрёдера в совет директоров компании. В мае экс-канцлер заявил, что отклонил предложение. В том же месяце он покинул совет директоров «Роснефти». В Германии Шрёдера лишили части привилегий из-за связей с Россией — в частности, закрыли его офис. Он подал в суд на бундестаг, но проиграл.

В марте 2024 года бывший канцлер заявил, что по-прежнему считает: его дружба с Путиным поможет урегулировать конфликт на Украине.

Путин по-немецки отреагировал на нападки на экс-канцлера Германии Шрёдера
Политика
Герхард Шрёдер

По словам Шрёдера, Меркель была очень заинтересована в сотрудничестве с Россией в области энергетической политики: «На одной части трубопровода есть не только моя подпись, но и ее подпись», — сказал он.

Комментируя недовольство восточноевропейских стран реализацией «Северного потока», Шредер заявил, что его «не интересовали возражения польского правительства». Трубопровод был проложен через Балтийское море, «потому что мы не хотели вмешательства со стороны другой страны», отметил экс-канцлер.

После начала украинского конфликта премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг назвала поддержку газопровода и создание фонда ошибочным решением. С марта 2022 года она выступает с поддержкой Киеву.

Шрёдер такую точку зрения не высказывает. Он утверждает, что выступает против войны на Украине, «чтобы вы не поняли меня неправильно», сказал он на заседании комиссии.

Bild узнал о блокировке связанных с Россией платежей на счете Шрёдера
Политика
Герхард Шрёдер

Фонд Klimastiftung MV был официально учрежден правительством земли Мекленбург — Передняя Померания в июле 2021 года как инструмент для поддержки климатических проектов и энергетического перехода региона. Он участвовал в достройке «Северного потока-2». Расследование деятельности фонда началось в начале 2022 года после того, как выяснилось, что руководство фонда уничтожило декларации о происхождении поступавших в фонд.

Расследование должно показать, насколько велико было влияние российских доноров на правительство Мекленбурга — Передней Померании на момент создания фонда, писал Der Spiegel. Шрёдера в июне 2024 года вызвали в качестве свидетеля по этому делу.

Nord Stream 2 AG софинансировала организацию, выделив в общей сложности €20 млн. В феврале 2022 года фонд объявил об отказе поддерживать газопровод «Северный поток-2» после остановки сертификации Nord Stream 2 AG.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Мария Васильева Мария Васильева
Германия Северный поток-2 Герхард Шрёдер Владимир Путин Ангела Меркель
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ангела Меркель фото
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Материалы по теме
Bild узнал о блокировке связанных с Россией платежей на счете Шрёдера
Политика
Путин по-немецки отреагировал на нападки на экс-канцлера Германии Шрёдера
Политика
Путин вспомнил, как казаки пели на немецком языке на дне рождения Шрёдера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме Политика, 20:32
«Суспільне» раскрыло повестку встречи Зеленского с Трампом Политика, 20:22
Особый режим ввели в больнице Стерлитамака после взрыва на заводе Общество, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:18
Путин возмутился западными СМИ, называвшими террористов повстанцами Политика, 20:14
Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на убийство военкора Зуева Политика, 20:02
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 20:00
«Матч ТВ» бесплатно покажет Эль-Класико на сайте и в приложении Спорт, 20:00
Канатная дорога в Лужниках остановилась до конца дня из-за задымления Политика, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Португальский мотогонщик погиб в результате аварии на Ралли Марокко Спорт, 19:54
Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии Политика, 19:54
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 19:52