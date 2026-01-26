Песков заявил, что после встреч в Абу-Даби предстоит «серьезная работа»

Члены российской делегации после переговоров в Абу-Даби (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних встреч по урегулированию конфликта на Украине было бы ошибочно, предстоит еще много работы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что на этих переговорах «вряд ли возможно» дружелюбие, но если они идут, нужно пытаться чего-то достичь. «Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Также Песков сообщил, что продолжение трехсторонних переговоров намечено на следующую неделю, однако точной даты пока нет.

23-24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США. Axios писал, что следующий раунд запланирован на 1 февраля.

Песков счел неверным публично говорить об отдельных положениях переговорного процесса. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен уступать территории.

«Давайте пока не будем отдельные положения обсуждать. Наша позиция очень хорошо известна. «Формула Анкориджа» была оговорена, и было достигнуто соответствующее понимание с американскими переговорщиками и с президентом [США Дональдом] Трампом. Сейчас переговоры идут на экспертном уровне. Работу ведет рабочая группа. Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии», — сказал Песков.

Он добавил, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», имеет для России принципиальное значение.

Территориальный вопрос был основным и самым сложным на прошедших переговорах. Признаков компромисса по нему на встречах не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания Киевом реалий на земле. В марте он сказал, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст. Донбасс Путин называл исторической территорией России, которую Москва намерена вернуть военным или любым другим путем.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих территорий, а также Крыма в составе России. Вашингтон в качестве компромисса предлагает создать демилитаризованную зону.

Материал дополняется.