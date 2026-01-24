Axios рассказало об обеде в ОАЭ, где «все выглядели почти как друзья»
Делегации России, Украины и США в конце второго дня переговоров в ОАЭ вместе пообедали, пишет Axios.
«В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды», — сказал американский чиновник.
«Все прошло так хорошо, как мы и ожидали. Мы довольны тем, где находимся сейчас», — отметил второй чиновник.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были «продуктивными», есть прогресс, считают собеседники.
По их словам, в ходе двухдневных переговоров обсуждались все вопросы — Донбасс, спор вокруг Запорожской атомной электростанции и то, какие шаги по деэскалации потребуются от обеих сторон.
«Все было обсуждено. Ни одна из сторон не выразила недовольства в ходе дискуссии. Мы не упустили ни одного вопроса из виду и не стали никого подталкивать. Мы увидели большое уважение, потому что люди действительно искали решения», — рассказал один из американских чиновников.
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе в четверг днем, а также встреча посланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг вечером заложили основу для переговоров в Абу-Даби. «И Путин, и Зеленский согласились направить своих переговорщиков. Это показывает, что они верят в достижение прогресса», — отметил один из американских чиновников.
Американские чиновники подчеркнули, что встреча в Абу-Даби стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров. «Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — считает один из собеседников. По словам одного из чиновников, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, это может привести к встрече президентов. «Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента», — сказал американский чиновник.
Материал дополняется
