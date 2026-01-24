 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Axios рассказало об обеде в ОАЭ, где «все выглядели почти как друзья»

Делегации России, Украины и США в конце второго дня переговоров в ОАЭ вместе пообедали, пишет Axios.

«В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды», — сказал американский чиновник.

«Все прошло так хорошо, как мы и ожидали. Мы довольны тем, где находимся сейчас», — отметил второй чиновник.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были «продуктивными», есть прогресс, считают собеседники.

По их словам, в ходе двухдневных переговоров обсуждались все вопросы — Донбасс, спор вокруг Запорожской атомной электростанции и то, какие шаги по деэскалации потребуются от обеих сторон.

«Все было обсуждено. Ни одна из сторон не выразила недовольства в ходе дискуссии. Мы не упустили ни одного вопроса из виду и не стали никого подталкивать. Мы увидели большое уважение, потому что люди действительно искали решения», — рассказал один из американских чиновников.

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе в четверг днем, а также встреча посланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг вечером заложили основу для переговоров в Абу-Даби. «И Путин, и Зеленский согласились направить своих переговорщиков. Это показывает, что они верят в достижение прогресса», — отметил один из американских чиновников.

Американские чиновники подчеркнули, что встреча в Абу-Даби стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров. «Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — считает один из собеседников. По словам одного из чиновников, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, это может привести к встрече президентов. «Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента», — сказал американский чиновник.

Материал дополняется

Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Мэр Белгорода сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры Политика, 24 янв, 23:55
Уиткофф оценил переговоры в ОАЭ Политика, 24 янв, 23:48
Axios рассказало об обеде в ОАЭ, где «все выглядели почти как друзья» Политика, 24 янв, 23:44
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода Политика, 24 янв, 23:25
Медведев счел выступление Зеленского в Давосе «плевком в лицо ЕС» Политика, 24 янв, 23:07
Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода Политика, 24 янв, 22:43
В Кривом Роге протестующие заблокировали дорогу из-за отключений света Политика, 24 янв, 22:21
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 24 янв, 21:52
Рябков сообщил, что США не отпустили захваченных на танкере россиян Политика, 24 янв, 21:46
«РБК-Украина» раскрыл детали переговоров России, США и Украины в ОАЭ Политика, 24 янв, 21:40
Украина начала импортировать еще больше электричества из Европы Политика, 24 янв, 21:24
IBU дисквалифицировал немцев после победы в сингл-миксте на этапе КМ Спорт, 24 янв, 21:14
Белый дом ответил сомневающимся в существовании пингвинов в Гренландии Политика, 24 янв, 21:10
На матч НБА вышла самая молодая стартовая пятерка в истории Спорт, 24 янв, 21:01