Трамп назвал «лучшее решение» для Ирана в отношениях с США

Трамп рассказал, что хотел бы снять с Ирана санкции
США готовы обсуждать сделку с Ираном, когда страна будет готова пойти на нее, для республики это будет «лучшее решение», полагает Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США могли бы снять с Ирана санкции, когда он будет готов к этому, заявил американский президент Дональд Трамп в Египте перед началом саммита мира по случаю прекращения войны в секторе Газа.

«Я бы хотел снять санкции с Ирана, когда они будут к этому готовы. На самом деле, они не смогут выжить в условиях этих санкций: они слишком жесткие», — сказал Трамп.

Сейчас Ирану из-за санкций нужна помощь, но у этой страны все будет хорошо, считает американский лидер. По его мнению, Тегеран хочет пойти на сделку с Вашингтоном. Похожую позицию Трамп выразил, выступая в израильском кнессете перед отъездом на саммит, назвав возможное решение республики заключить соглашение «лучшим», когда-либо принятым ею.

Представители Ирана в Египте не присутствуют.

Путин заявил о сигналах из Израиля о нежелании конфронтации с Ираном
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

Отправляясь на Ближний Восток, Трамп заявил, что если бы США в июне не нанесли удары по Ирану, над мирной сделкой по сектору Газа «висела бы очень темная туча». В ночь на 22 июня Вашингтон присоединился к 12-дневной ирано-израильской войне и атаковал ядерные объекты исламской республики. Спустя несколько дней конфликт прекратился.

По словам Трампа, если бы у Тегерана было ядерное оружие, это создало бы угрозу соглашению по Газе. По сведениям американского лидера, Иран до ударов мог бы получить ядерное оружие через два месяца. Кроме того, атака позволила подтолкнуть к компромиссу ХАМАС, который пользуется поддержкой Тегерана.

До июньских событий США и Иран вели переговоры по ядерной сделке. Как заявил на минувших выходных глава иранского МИДа Аббас Арагчи, страна рассмотрит «разумное, взвешенное и справедливое предложение» Вашингтона для переговоров по ядерной программе, но Тегеран не получил каких-либо сигналов, хотя обмен сообщениями через посредников идет.

