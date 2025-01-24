Киев подтвердил переговоры о размещении иностранных военных

МИД Украины сообщил, что обсуждение размещения иностранного контингента в качестве гарантии безопасности находится «на самой ранней стадии» и пока о точных цифрах речи не идет. Москва отмечала необходимость согласия обеих сторон

Украина обсуждает со своими союзниками потенциальное размещение в стране иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности, сообщил официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий, передает Reuters.

Он отметил, что обсуждение находится «на самой ранней стадии» и пока «слишком рано говорить о точных цифрах». По словам Тихого, размещение иностранных военных будет лишь частью более широких гарантий безопасности. «Мы считаем, что долгосрочные и надежные гарантии безопасности для Украины должны включать как Европу, так и Соединенные Штаты. Только так мы можем гарантировать, что этот мир будет устойчивым и долговечным», — сказал представитель МИД Украины.

Как сообщала ранее Financial Times со ссылкой на участников консультаций, власти Украины считают осуществимым сценарий с размещением от 40 тыс. до 50 тыс. зарубежных военнослужащих на 1000-километровой линии фронта в рамках урегулирования конфликта с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что для обеспечения безопасности страны после окончания конфликта необходимы как минимум 200 тыс. миротворцев, «иначе ничего не будет». Reuters отмечал, что это примерно равняется численности французской армии.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), президент США Трамп проявляет интерес к варианту с вводом миротворцев.

В Москве не исключали сценария с вводом миротворческого контингента, при этом подчеркнув, что на это необходимо согласие обеих сторон конфликта. «Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», — заявил пресс-серкетарь российского президента Дмитрий Песков в декабре. Он добавил, что об этом «говорить, очевидно, преждевременно» в связи с позицией Киева.

Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россию не устраивают предложения соратников Трампа о вводе «британских и европейских миротворческих сил».