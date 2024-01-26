СК показал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76
Следственный комитет опубликовал видео, на котором украинских военнопленных подвозят и сажают в самолет для подготовки к обмену.
Ил-76, на борту которого находились 65 украинцев, разбился при подлете к Белгороду. Пленных должны были менять на российских военных. В Минобороны возложили ответственность за случившееся на украинскую сторону.
Следственный комитет также показал кадры осмотра места крушения самолета и останки украинских пленных.
Ведомство завело уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (теракт). Специалисты нашли бортовые самописцы, устройства направлены на расшифровку.
Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что на месте крушения нашли обломки, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что в обшивке самолета обнаружили «сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что украинскую сторону уведомили о перевозке военнопленных на Ил-76, предложил ориентироваться на заявления российской стороны. В военной разведке Украины в свою очередь утверждают, что информации о маршруте и формате доставки пленных не было, как и данных о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства рядом с Белгородом.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться международного расследования произошедшего. В Кремле согласились, но с условием, что следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима».
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