 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК показал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

СК показал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
На видеозаписи видно, как к Ил-76 подъезжают машины с военнопленными. Самолет, на борту которого находились 65 украинцев, разбился при подлете к Белгороду. Пленных должны были обменять на российских военных

СК показал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76
Video

Следственный комитет опубликовал видео, на котором украинских военнопленных подвозят и сажают в самолет для подготовки к обмену.

Ил-76, на борту которого находились 65 украинцев, разбился при подлете к Белгороду. Пленных должны были менять на российских военных. В Минобороны возложили ответственность за случившееся на украинскую сторону.

Следственный комитет также показал кадры осмотра места крушения самолета и останки украинских пленных.

Ведомство завело уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (теракт). Специалисты нашли бортовые самописцы, устройства направлены на расшифровку.

Путин допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке
Политика
Фото:СК России

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что на месте крушения нашли обломки, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что в обшивке самолета обнаружили «сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что украинскую сторону уведомили о перевозке военнопленных на Ил-76, предложил ориентироваться на заявления российской стороны. В военной разведке Украины в свою очередь утверждают, что информации о маршруте и формате доставки пленных не было, как и данных о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства рядом с Белгородом.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться международного расследования произошедшего. В Кремле согласились, но с условием, что следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Мир Ландау
Следственный комитет Ил-76 Украина военнопленные
Материалы по теме
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации на Украине
Политика
Кремль потребовал от Запада должной оценки катастрофы Ил-76
Политика
Эксперты приступили к расшифровке «черных ящиков» с упавшего Ил-76
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 16:29
В США заявили о создании Россией и Китаем оружия для поражения спутников Технологии и медиа, 22:11
СК показал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76 Политика, 21:54
СКА пятый раз в сезоне победил ЦСКА в матче КХЛ Спорт, 21:46
Операторам разрешат разрыв договора связи после трех месяцев без звонков Экономика, 21:33
«Торпедо» Ларионова стало шестым участником плей-офф КХЛ Спорт, 21:30
Мэр Невинномысска назвал любовь основной программой развития города Общество, 21:24
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 21:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Матч чемпионата Бельгии по футболу переиграют из-за судейской ошибки Спорт, 21:20
Глава Евросовета отказался участвовать в выборах в Европарламент Политика, 21:17
Минюст признал иноагентами бизнесмена Потапенко и журналиста Трудолюбова Политика, 21:06
Почему в Азербайджане заговорили о выходе из Совета Европы Политика, 20:43
Путин заявил об отбитых контратаках в Соледаре Политика, 20:34
Вице-губернатор пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса Политика, 20:15
Правительство ввело запрет на покупку иностранных бумаг на ИИС Инвестиции, 20:04